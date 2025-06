Giornata ad alta tensione per i trasporti pubblici in tutta Italia a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero coinvolge numerosi settori, compresi sanità e scuola, ma i maggiori disagi si registrano nei trasporti, con effetti significativi nelle principali città italiane: Roma, Milano e Napoli.

Trasporti pubblici, a Roma i maggiori disagi

Nella Capitale il servizio metropolitano regge l’urto: le linee A, B, B1 e C risultano operative anche oltre l’orario della fascia di garanzia, terminata alle 8:30. Tuttavia, si registrano criticità sul resto della rete: la linea Metro-Lido (Metromare), la Termini-Centocelle e la Roma-Viterbo urbana hanno subito sospensioni o riduzioni delle corse. Particolarmente affollata la stazione Termini, dove molti treni regionali sono stati cancellati o hanno accumulato ritardi fino a mezz’ora. I monitor avvertono i viaggiatori di possibili variazioni fino alle 20:59 di oggi. Atac ha comunicato anche la chiusura della stazione Re di Roma sulla metro A e possibili riduzioni del servizio bus.

Meno disagi a Milano

Meno pesanti i disagi nel capoluogo lombardo, dove le linee metropolitane restano attive anche oltre le 8:45. Atm segnala che eventuali criticità potrebbero riguardare bus e tram, con possibili deviazioni dopo le 9:30 per via dei cortei in programma in città. Nessuna interruzione al momento per le principali linee sotterranee, anche se la situazione resta in costante aggiornamento.

La situazione a Napoli

Il capoluogo campano registra ritardi e cancellazioni sui treni regionali, mentre il servizio metropolitano è regolare. Le fasce di garanzia mattutine sono state rispettate, limitando i disagi per i pendolari. I servizi su gomma, come autobus e tram, stanno operando con poche conseguenze per l’utenza.

Disagi anche per treni e aerei

Lo sciopero riguarda anche il trasporto ferroviario nazionale: Trenitalia e Italo segnalano possibili cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali, nonostante le fasce di garanzia previste tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Trenitalia invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali e a riprogrammare i propri spostamenti se possibile.

Ripercussioni anche nel settore aereo: Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 34 voli tra nazionali e internazionali, 32 dei quali concentrati nella giornata odierna.