Chi è Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko che partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con la conduttrice, formando la squadra “Madre-Figlia”.

Sasha Sabbioni: chi è la figlia di Natasha Stefanenko?

Sasha Sabbioni è nata ad Ancona nel 2000 ed è figlia della conduttrice e attrice Natasha Stefanenko e dell’ex modello e imprenditore Luca Sabbioni. La ragazza, che parla fluentemente il russo e l’inglese, ha ereditato dalla madre la bellezza e la passione per la moda e lo spettacolo. Da adolescente, ha frequentato la High School a Los Angeles per poi tornare a Milano per proseguire gli studi presso la facoltà di Economics and Management all’Università Cattolica.

Per quanto riguarda le sue passioni, poi, c’è anche il nuoto: pratica, infatti, lo sport a livello agonistico.

Nel 2022, la ragazza figura tra i concorrenti di Pechino Express insieme alla madre Natasha Stefanenko, con la quale forma la squadra “Madre-figlia”. Il rapporto tra le due donne è molto intenso e, come spesso hanno raccontato, madre e figlia sono molto complici e unite. Nel format trasmesso su Sky, dovranno affrontare un percorso costellato di imprevisti e ostacoli, viaggiando in Medio Oriente, avventurandosi sulla “Rotta dei Sultani” e spostandosi tra quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Vita privata e partecipazione a Pechino Express 2022

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sasha Sabbioni è estremamente riservata. Non è possibile sapere se la ragazza abbia un legame sentimentale o un fidanzato oppure se sia single. Si è esclude, tuttavia, che abbia figli.

Su Instagram, la ragazza vanta un seguito di 29,3 mila followers. Sulla piattaforma, pubblica contenuti relativi ai suoi shooting fotografici e compare spesso in compagnia della madre Natasha Stefanenko.

In merito alla sua partecipazione a Pechino Express, ha dichiarato: “Viaggiare è sempre stata una delle mie più grandi passioni e nonostante la mia età ho avuto modo di visitare posti diversi. Grazie a Pechino Express, la concezione che avevo del viaggio si è completamente trasformata: da turista sono diventata viaggiatrice. Il viaggiatore è colui che desidera immergersi completamente in un’esperienza autentica, ammirando le bellezze che lo circondano e scoprendo realtà nascoste”.