Il 20 agosto 2026 si concentrano 140 versamenti fiscali tra IVA, ritenute, imposte e contributi INPS. Chi deve pagare e cosa controllare.

Ferragosto è appena passato, ma per imprese, professionisti e molti titolari di partita Iva il rientro comincia dal calendario fiscale. Le scadenze fiscali del 20 agosto 2026 concentrano in un’unica giornata 140 versamenti, ai quali si aggiunge una comunicazione. IVA, ritenute, Irpef, Ires, Irap, cedolare secca e imposte sostitutive: l’elenco è lungo e coinvolge platee molto diverse di contribuenti.

Il numero, però, va letto correttamente. Non significa che un singolo contribuente debba affrontare 140 pagamenti diversi. Si tratta delle 140 voci censite dallo scadenzario fiscale, molte delle quali riguardano specifiche categorie, regimi o modalità di versamento. La concentrazione è, comunque, eccezionale e rende il 20 agosto uno degli appuntamenti fiscali più importanti del mese.

Scadenze fiscali 20 agosto 2026: perché si concentrano 140 versamenti

La maxi-scadenza non è casuale. Le regole fiscali prevedono che gli adempimenti e i versamenti con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto possano essere effettuati entro il 20 dello stesso mese senza maggiorazioni. È il meccanismo che evita di concentrare gli obblighi tributari nei giorni centrali delle ferie estive, ma che produce inevitabilmente un effetto imbuto subito dopo Ferragosto.

Lo si vede chiaramente nei numeri pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Dei 140 versamenti in calendario, 29 riguardano le ritenute, 22 l’IVA e 20 le imposte sostitutive. Seguono 16 voci relative alle addizionali, otto all’Irpef, otto all’Ires, sei all’Irap e quattro alla cedolare secca. Altre 27 sono classificate dall’Agenzia nella categoria “altro”.

Dietro il dato complessivo si nascondono, quindi, obblighi molto diversi, dai normali versamenti periodici delle imprese fino alle rate collegate alla dichiarazione dei redditi.

IVA e ritenute, gli appuntamenti per imprese e sostituti d’imposta

Una delle componenti più consistenti riguarda l’IVA. Il 20 agosto arriva, tra l’altro, la scadenza per la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente per i contribuenti mensili e per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre per i soggetti trimestrali interessati. Lo scadenzario comprende, inoltre, casi specifici, dalle associazioni sportive dilettantistiche ai soggetti che operano attraverso determinate piattaforme elettroniche.

Per i sostituti d’imposta il calendario comprende, invece, i versamenti delle ritenute operate nel mese precedente, insieme alle addizionali nei casi previsti. È uno dei motivi per cui la voce “ritenute”, da sola, conta 29 adempimenti nello scadenzario del 20 agosto.

Dichiarazione dei redditi, chi deve guardare la data del 20 agosto

La scadenza interessa anche una parte dei contribuenti alle prese con saldo 2025 e primo acconto 2026.

L’Agenzia delle Entrate indica il 20 agosto come ultimo giorno per il versamento con la maggiorazione dello 0,80% per i contribuenti soggetti agli ISA, compresi quelli che presentano cause di esclusione, e per le altre categorie espressamente comprese nella misura. Tra queste figurano anche coloro che adottano il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio.

Lo stesso scadenzario registra, inoltre, diverse rate di Irpef, Ires, Irap, cedolare secca e imposte sostitutive derivanti dalle dichiarazioni annuali. Per l’Irpef, ad esempio, compaiono versamenti relativi al saldo 2025 e al primo acconto 2026 con interessi differenti in funzione del piano di rateazione scelto.

È, quindi, importante verificare la propria posizione specifica: la data è comune, ma importi e obblighi cambiano da contribuente a contribuente.

Artigiani e commercianti, il 20 agosto scadono anche i contributi

Il Fisco non è l’unico appuntamento da segnare. Per artigiani e commercianti il 20 agosto coincide anche con la seconda rata del contributo minimo obbligatorio INPS.

Per il 2026 l’Istituto ha fissato quattro scadenze: 18 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2027. La data riguarda, dunque, direttamente gli iscritti alle relative gestioni previdenziali ed è distinta dai contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale, che seguono le scadenze collegate alle imposte sui redditi.

Cosa controllare prima del 20 agosto

La quantità di voci presenti nello scadenzario può impressionare, ma il vero rischio è un altro: pensare che la pausa di Ferragosto abbia spostato più avanti anche gli obblighi fiscali.

Per imprese, professionisti e partite Iva conviene, quindi, verificare gli F24 già predisposti, gli eventuali piani di rateazione, la liquidazione IVA e, per artigiani e commercianti, la rata contributiva INPS. Chi ha delegato i pagamenti al professionista o all’intermediario dovrebbe, comunque, accertarsi che ci sia la disponibilità necessaria sul conto utilizzato per l’addebito.

Il calendario dell’Agenzia delle Entrate fotografa bene la portata del rientro: 140 versamenti concentrati nel primo grande appuntamento fiscale dopo Ferragosto. Non sono 140 tasse da pagare per tutti, ma sono il segnale di una giornata in cui, per una parte consistente del sistema produttivo, le ferie fiscali finiscono tutte insieme.