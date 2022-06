Scherzi a Parte 2022: quante puntate sono, ospiti prima puntata e il conduttore

Scherzi a parte 2022: in attesa della nuova edizione, dal 9 giugno vanno in replica le puntate del 2021 del programma.

Scherzi a parte 2022: in attesa della nuova edizione, ecco che la Mediaset manderà in onda le repliche dell’edizione 2021 del programma, sempre su canale 5 in prima serata. La prossima edizione è pronta a ripartire dopo l’estate.

Scherzi a Parte 2022: quante puntate sono

Non si tratta di una nuova edizione del programma di Scherzi a Parte ma delle repliche del 2021 che vengono mandate in onda a partire dal 9 giugno 2022 su Canale 5 in prima serata. Le puntate del programma mandato in replica sono complessivamente sei, ma non è chiaro se andranno tutte in onda durante l’estate 2022.

Gli ospiti prima puntata

Nella prima puntata che andò in onda nel 2021, le vittime erano quattro. Possibile che quella del 9 giugno possa essere un mix di scherzi delle diverse puntate. Tuttavia, ecco chi sono stati i protagonisti della prima puntata:

Manuela Arcuri

Antonella Elia

Andrea Roncato

Gianfranco Vissani

Il conduttore della nuova edizione

Nel frattempo, che verranno mandate in replica a partire dal 9 giugno 2022 l’edizione del 2021, si parla già della prossima stagione che dovrebbe vedere in onda il programma a partire da settembre. Il conduttore della nuova edizione è confermato essere Enrico Papi. Per l’esattezza dovrebbe andare in onda da domenica 18 settembre 2022 per sei serate.

