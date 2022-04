Scintilla, chi è il comico: moglie, figli, Teletubbies e Colorado

Scintilla, chi è il comico: con il suo nome d’arte ha conquistato il pubblico di diversi programmi televisivi. Nella sua carriera artistica ci sono diversi programmi anche in veste di conduttore.

Scintilla, chi è il comico

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 aprile 1973. Prima di diventare famoso sul piccolo schermo, ha lavorato come odontotecnico e poi ha scelto di intraprendere la strada della comicità iniziando come animatore in alcuni villaggi turistici. Nella carriera artistica, c’è tanta televisioni e diversi programmi televisivi come concorrente e come conduttore. Inoltre, il comico si è sottoposto alla cosiddetta “Dieta chetogenica” che gli ha permesso di perdere circa 10 chili in poche settimane.

Nel 2022 partecipa al programma Big Show, dove insieme alla cantante Cristina D’Avena affianca Enrico Papi nelle cinque puntate che compongono la terza edizione del varietà di Canale 5.

Scintilla: moglie e figli

Scintilla ha avuto una lunga relazione con la showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La pupa e il secchione. Addirittura, è arrivata la proposta di matrimonio in diretta televisiva a Pomeriggio 5. Poi, a causa di un probabile tradimento della donna, i due si sono lasciati.

Oggi, si sa che ha una relazione con una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo, viste le sue foto condivise sui social.

Teletubbies e Colorado

Nel 1998 entra, sceglie il nome d’arte “Scintilla” e nasce il gruppo de I Turbolenti(Teletubbies), quartetto comico con il quale parteciperà a numerosi programmi, da Paperissima a Colorado, riscuotendo un discreto successo fino allo scioglimento, nel 2013. I Turbolenti hanno anche una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo me… di Carlo Vanzina. Il comico romano ha partecipato a tutte le edizioni di Colorado, su Italia 1, conducendo la stessa trasmissione nel 2017, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. Anche nel 2019 insieme a Ruffini e Belén Rodriguez.

In televisione ha inoltre presentato su TV8 House of Gag insieme a Omar Fantini. Nel 2020 ha partecipato al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.