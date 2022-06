Sciopero degli autotrasportatori in Sardegna: annunciato il blocco dei porti dal 27 giugno per protestare contro il caro carburante.

Sciopero degli autotrasportatori in Sardegna: i motivi e i tempi della protesta

In Sardegna, gli autotrasportatori hanno deciso di mettere in atto un nuovo sciopero per protestare contro il caro carburante e il prezzo esorbitante dei costi. Secondo una nota ufficiale diffusa per promuovere l’evento, gli autotrasportatori hanno annunciato di essere pronti a bloccare i porti sardi e la strada statale 141. Il blocco verrà attuato a partire dalle ore 08:00 di lunedì 27 giugno 2022, al culmine di giorni di agitazioni che hanno coinvolto non solo il settore dominato dai camionisti ma anche altre categorie come gli agricoltori e gli allevatori.

Nello specifico, lo sciopero degli autotrasportatori in Sardegna è stato organizzato per contestare l’aumento indiscriminato dei carburanti e delle materie prime e per denunciare la mancanza della continuità territoriale.

Nonostante l’inizio della manifestazione sia stata fissata per le ore 08:00, è possibile che i presidi potrebbero cominciare già dalle prime luci dell’alba.

Intanto, è stato sottolineato che il rinnovato blocco dei trasporti su gomma di prodotti e merci nel pieno del periodo estivo potrebbe avere ripercussioni drammatiche sull’economia sarda.

Lo sciopero del 27 giugno 2022 è stato comunicato dagli Autotrasportatori sardi riuniti tramite un post condiviso su Facebook con il quale hanno confermato le proteste nelle principali stazioni di servizio della Region e nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.

Nello specifico, il messaggio pubblicato sul social riporta quanto segue: “Oltre al caro carburanti, ci troviamo ad affrontare il caro traghetti e la mancata sistemazione in cabina nei periodi con alta affluenza di turisti e lo stato pessimo delle arterie principali”.

Il portavoce dei camionisti, Alexsander Scano, poi, ha commentato: “Uno sciopero totale, la situazione è critica. La manifestazione si sta ingrossando, si stanno unendo anche vari commercianti e agricoltori. Faremo picchetti con volantinaggio e informeremo anche i turisti che sbarcano nell’Isola della nostra situazione – e ha aggiunto –. Se non otterremo ciò che vogliamo, ovvero un immediato calo dei costi del carburante e le altre agevolazioni per chi deve prendere la nave per trasportare le merci, manifesteremo anche la settimana prima di Ferragosto”.