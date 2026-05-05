Il bel tempo dei giorni scorsi è ormai un ricordo. Al Centro-Nord il meteo ha subito una vera e propria giravolta, riportando piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature. A causare questo stravolgimento è una vasta e intensa perturbazione di origine atlantica che, entrata dalla Francia meridionale, sta transitando sull’Italia spingendo masse d’aria calda e umida.

Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’impatto di questa massa d’aria darà vita a un vero e proprio “dualismo atmosferico”, dividendo in due il Paese. Al Centro-Nord, dove la perturbazione insiste con forza, domina il maltempo, con precipitazioni abbondanti previste per almeno altri due giorni.

Il meteo divide in due l’Italia: nubifragi al Nord e caldo africano al Sud

Le condizioni peggiori si registreranno soprattutto sulla Liguria di Levante, sull’Alta Toscana, sulla Lombardia settentrionale e sul Friuli. In queste aree, secondo i modelli previsionali, nelle prossime 48 ore potrebbero cadere oltre 150 millimetri di pioggia. Un quantitativo tutt’altro che trascurabile: si tratta infatti di una quantità superiore a quella che solitamente si registra nell’intero mese di maggio, con l’aggravante che verrà concentrata in appena due giorni.

Al Sud, e in particolare sul versante adriatico, lo scenario sarà diametralmente opposto. L’aria calda, sospinta dai venti provenienti dal Nord Africa, provocherà un progressivo aumento delle temperature, destinato a proseguire fino a domenica. In Sicilia, e soprattutto a Palermo, le temperature potrebbero raggiungere addirittura i 34 gradi.