Il caro carburanti continua a ruggire e a togliere il sonno agli italiani. In base ai dati del Mimit aggiornati al 5 maggio, complice il perdurante blocco dello Stretto di Hormuz e la riduzione dello sconto sull’accisa della benzina, la verde in modalità self service arriva a 1,926 euro al litro, toccando valori che non si vedevano da quasi due anni. Il diesel, sempre in self service, sale invece a quota 2,044 euro al litro.
Stando ai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit ed elaborati da Quotidiano Energia, sulla rete nazionale il prezzo medio della benzina servita è pari a 2,032 euro al litro, rispetto ai 2,012 euro del 3 maggio. Il diesel servito si attesta invece a 2,191 euro al litro, risultando invariato.
Dal caro carburanti una stangata per gli italiani: la benzina ‘servita’ sfonda la soglia dei 2 euro al litro
Per quanto riguarda i carburanti alternativi, il Gpl oscilla tra 0,827 e 0,848 euro al litro, mentre il metano per autotrazione varia tra 1,547 e 1,649 euro al chilogrammo.
Ancora più pesante la situazione sulla rete autostradale, dove il prezzo medio della benzina in self service tocca quota 1,981 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,114 euro al litro.