Il 12 marzo 2026 l'avvocato generale militare israeliano archivia tutte le accuse: se il detenuto è palestinese, l'abuso è perdonato.

Il cinque luglio 2024 cinque riservisti della Force 100 trascinano un prigioniero palestinese in un’area delimitata con scudi per sottrarsi alle telecamere. Il video esiste, è stato trasmesso dalla televisione israeliana. Il detenuto arriva all’ospedale con costole rotte e un retto perforato. Subisce un intervento chirurgico. Viene rimandato a Sde Teiman.

Il dodici marzo 2026 l’avvocato generale militare israeliano archivia tutte le accuse. Le immagini non bastano a provare un abuso abbastanza grave da giustificare una condanna. La vittima, rilasciata a Gaza, non può testimoniare. Si trova a Gaza, sotto i bombardamenti israeliani.

Il premier Benjamin Netanyahu saluta l’archiviazione: sono combattenti eroici. Il ministro della Difesa Israel Katz si congratula con i soldati. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich chiede il processo per Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuratrice che aveva autorizzato la diffusione del video. Tomer-Yerushalmi si era dimessa mesi fa — non per aver gestito male il caso, ma per aver permesso che le prove venissero viste.

L’undici marzo, Paesi Bassi e Islanda depositano alla Corte internazionale di giustizia le dichiarazioni di intervento nel caso Sudafrica contro Israele, diventando il diciottesimo e diciannovesimo stato a farlo. I Paesi Bassi argomentano che deportazioni forzate, ostruzione degli aiuti e atti contro i bambini possono costituire condotta genocidaria rilevante per l’intento. L’Islanda sostiene che l’intento genocidario può essere desunto da un insieme di condotte.

Sari Bashi, direttrice esecutiva del Public Committee Against Torture in Israel, commenta l’archiviazione: «L’avvocato generale militare ha appena concesso ai soldati la licenza di stuprare, purché la vittima sia palestinese».