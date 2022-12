Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le Stelle: gli attacchi e il possibile addio al programma

Selvaggia Lucarelli ha sparato a zero contro il programma Ballando con le Stelle. La finale va in onda venerdì 23 dicembre 2022.

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena contro il programma di Rai 1 Ballando con le Stelle, in cui la giornalista è una vecchia giurata. Tanti gli attacchi e le polemiche: dalla squalifica a Montesano agli insulti a Iva Zanicchi passando per la questione del compagno concorrente dello show musicale.

Lo sfogo è iniziato su Instagram a 24 ore dalla finale di Ballando in onda venerdì 23 dicembre: “Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma nè sovraesporci, oltretutto insieme. Bastava Ballando”.

Gli attacchi e il possibile addio al programma

La giornalista si è sfogata anche in un’intervista al Fatto Quotidiano, alla vigilia della finale del programma di Rai 1: “Il mio stato d’animo è di liberazione. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga”. Su un eventuale addio rivela: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto”.

Poi, ha aggiunto sulla sua riconferma: “So che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Io credo si debba ragionare su quello che è successo. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.