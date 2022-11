Ballando con le Stelle, Montesano si sfoga e il programma riprende: ballerino per una notte, ospite e coppie in gara

Ballando con le Stelle torna con la settima puntata sabato 19 novembre 2022. Ci sarà un ospite della musica italiana e ben due ballerini per una notte. Intanto, Enrico Montesano, dopo la squalifica, si sfoga in un’intervista al programma radiofonico La Zanzara.

Ballando con le Stelle, Montesano si sfoga

Enrico Montesano dopo essere stato squalificato dal programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, si è sfogato ritornando sull’argomento in un’intervista a La Zanzara: “Mi auguro di essere richiamato. C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare: potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata. Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso”, ha detto Montesano.

“Forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane“, ha ripetuto l’attore. Poi, ha aggiunto: “Mi sembra una maglietta di distrazione di massa. Qualcuno probabilmente non gradiva la mia presenza lì e hanno preso la palla al balzo”. Sul riferimento neofascista ha detto: “Mi offende, mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia”. Infine, una puntualizzazione: “La decima mas ha preso la medaglia d’oro. Se vai sul sito del Quirinale ci sono i riferimenti, anche sui siti delle Forze Armate e della Marina Militare. Cancellate tutto. Se avessi indossato una maglia con il Che o Mao non sarebbe successo nulla”.

Il programma riprende: ballerino per una notte, ospite e coppie in gara

Il programma ritorna in prima serata su Rai 1 sabato 19 novembre 2022. Nella settima puntata, il ballerino per una notte scelta è un gruppo musicale italiano: i Ricchi e Poveri rappresentati da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Il programma fa sapere che “oltre a dedicare un omaggio all’amico e compagno di avventure Franco Gatti, scomparso recentemente, i due artisti si cimenteranno in una coreografia realizzata ad hoc per loro che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio”. Inoltre, sarà presente anche un ospite illustre della musica rock’n’roll: Bobby Solo.

Mentre, le coppie che si esibiranno nella settima puntata sono: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza.