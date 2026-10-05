Sigfrido Ranucci sospeso dieci giorni. È il conto presentato oggi dalla Rai all’ex conduttore di Report. Viale Mazzini non ha detto quando scatterà lo stop, né ha spiegato su quali contestazioni si regga il provvedimento. Si sa solo che il conduttore rimarrà dieci giorni senza stipendio.

In mattinata, era tornato sulla vicenda Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento: “Ranucci reintegrato alla conduzione di Report? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia. Io quello che dovevo fare l’ho fatto”.

Sigfrido Ranucci sospeso dieci giorni

Parole che hanno fatto insorgere i 5 Stelle in Vigilanza: “Corsini ha giurato fedeltà alla causa. Lo ha ammesso lui stesso: è un militante di Fratelli d’Italia. Ma questo non gli consente di augurarsi pubblicamente che Sigfrido Ranucci non venga reintegrato alla guida di Report“. Per i pentastellati l’uscita è “indegna di qualsiasi ruolo che richieda un minimo di imparzialità”, perché ormai a “TeleMeloni vige una totale, sfacciata impunità”.

“Il vero vangelo citato da Corsini è quello secondo Matteo Salvini”, continuano i pentastellati, “sputa veleno contro Ranucci proprio mentre presenta l’ennesimo mega-flop della stagione, sponsorizzando quel Tommaso Cerno che nessuno guarda, incubatore di fake news contro Ranucci. Anche questa sarebbe una questione da sottoporre al comitato etico, o le regole valgono solo quando si tratta di fare fuori Ranucci?”, concludono