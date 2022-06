Sindrome di Ramsay Hunt, cos’è? Come si prende, cura e sintomi della malattia

Sindrome di Ramsay Hunt: in cosa consiste la patologia che ha colpito Justin Bieber costringendolo a cancellare il suo tour?

Sindrome di Ramsay Hunt, cos’è la malattia che ha colpito Justin Bieber?

Justin Bieber ha recentemente annunciato tramite il suo profilo Instagram ufficiale il motivo per il quale è stato costretto a cancellare le date del suo tour. Spiegando ai suoi fan i problemi fisici dai quali è afflitto, la star americana ha dichiarato: “Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto. Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazione dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado di esibirmi. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrà del tempo”.

Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt: quali sono i sintomi e quali i trattamenti per guarire dalla malattia?

Come si prende, cura e sintomi della mattia

La sindrome di Ramsay Hunt è un’infezione che colpisce l’orecchio e viene provocata dalla riattivazione del virus varicella-zoster.

Per quanto riguarda i sintomi della patologia, in alcune circostanze può insorgere una grave otalgia connessa a un’eruzione vescicolare particolarmente pruriginosa e dolorosa che coinvolge bocca, condotto uditivo esterno e padiglione auricolare. Come nel caso di Justin Bieber, poi, la malattia può causare anche paralisi facciali o, ancora, problemi di udito, acufeni, vertigini e forti dolori facciali.

La sindrome può insorgere per un abbassamento generalizzato delle difese immunitarie o in seguito a un forte stress psicologico e/o fisico, a una marcata alterazione ormonale o un’eccessiva esposizione alla luce del sole.

Tra i trattamenti impiegati per guarire dalla malattia, possono essere citati impacchi caldi, antibiotici e anche analgesici narcotici. Inoltre, gli agenti virali ricoprono un ruolo fondamentale nel limitare la gravità della patologia e la durate dei sintomi.