Sondaggi politici, dopo le feste crolla Fratelli d’Italia ma il Pd resta distante

Fratelli d’Italia resta stabilmente al comando, ma stavolta la discesa del partito di Giorgia Meloni nei sondaggi è netta. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia un calo di FdI nelle intenzioni di voto rispetto al dato registrato prima delle vacanze natalizie, il 22 dicembre. Dopo venti giorni il partito della presidente del Consiglio perde consensi e scende sotto il 31%, pur conservando un netto vantaggio su tutti gli inseguitori.

In primis il Pd, in leggera ripresa dopo le settimane difficili di fine anno. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre sono in leggera crescita sia la Lega che Forza Italia: i due partiti di maggioranza continuano il testa a testa per affermarsi come seconda forza della coalizione di governo. Vediamo cosa dicono gli ultimi sondaggi e qual è la differenza rispetto alle rilevazioni pre-natalizie.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in calo

Fratelli d’Italia resta quindi in testa con il 30,9% dei voti, ma perdendo lo 0,4% rispetto al valore stimato il 22 dicembre, prima della pausa legata alle festività natalizie. All’opposto, guadagna qualche consenso il Pd: il partito di Elly Schlein recupera lo 0,2% e si attesta ora al 22,3%.

Stabile il Movimento 5 Stelle, sempre al 12,7%, così come prima di Natale. In lieve crescita troviamo poi la Lega, con lo 0,1% in più raggiunge l’8,3%. Ma il Carroccio viene comunque raggiunto da Forza Italia, che recupera due decimi di punto e si attesta, così come gli alleati di governo, all’8,3% dei voti.

In calo troviamo invece Verdi e Sinistra: l’alleanza perde infatti lo 0,3% ma resta al 6,5%, un livello comunque alto. In calo, rispetto al sondaggio che ha preceduto il Natale, c’è anche Azione: -0,2% e dato attuale al 2,9%. Stabile, invece, Italia Viva al 2,2% mentre perde lo 0,1% +Europa, attestandosi all’1,3%. Stazionario anche Noi Moderati all’1%. Da segnalare l’avanzamento di quelle che vengono riportate come “altre liste”, che ora raggiungono il 3,6% (con mezzo punto in più rispetto a dicembre).