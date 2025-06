Sondaggi politici, finito l’effetto referendum: in calo sia Fratelli d’Italia che il Pd

Gli ultimi sondaggi mostrano come sia finito l'effetto dei referendum: a perdere consensi, infatti, sono Fratelli d'Italia e Pd.

L’effetto referendum sembra esaurito. E così, nei sondaggi, sia Fratelli d’Italia che Pd (i partiti che più hanno polarizzato il voto su lavoro e cittadinanza) perdono consensi. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, però, non sorride neanche al Movimento 5 Stelle, altro partito che nelle ultime settimane si è impegnato soprattutto sul fronte del no al riarmo e alle guerre.

All’opposto, chi guadagna consensi – dopo una fase comunque complicata – sono Forza Italia e Lega. Così come Verdi e Sinistra, che prosegue su un trend positivo che l’avvicina alla soglia del 7%, mai raggiunta prima. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice l’ultimo sondaggio Swg.

Sondaggi elettorali, finito l’effetto referendum: in calo Fdi e Pd

Fratelli d’Italia è il partito che perde più consensi nell’ultima settimana: con lo 0,3% in meno si attesta ora al 30,4%. Nessun dubbio, comunque, sul primato del partito di Giorgia Meloni, che conserva un netto vantaggio sul Pd. Proprio i dem arrancano e perdono 0,1 punti percentuali, fermandosi così al 23,3%. Un dato comunque positivo dopo i recuperi fatti registrare nelle ultime settimane.

I 5 Stelle cedono lo 0,2% nell’ultima settimana ma restano ben al di sopra della soglia del 12%: oggi sono al 12,3%. In crescita, come detto, troviamo Forza Italia: +0,3 punti percentuali e 8,3% dei consensi nelle intenzioni di voto. Cresce dello 0,2% la Lega, che si attesta così all’8,1%. Stesso aumento che viene registrato da Verdi/Sinistra, ora al 6,7% secondo i sondaggi.

Poche le variazioni tra gli altri principali partiti. Azione è stabile al 3,4%, mentre Italia Viva perde lo 0,2% e si ferma al 2,3%. Lieve aumento (+0,1%) per +Europa, ora all’1,5%. Stabile, invece, Noi Moderati all’1% dei consensi.