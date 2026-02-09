Sondaggi politici, gli italiani non si fidano di Meloni e le chiedono di scaricare Trump

La fiducia nella presidente del Consiglio resta bassa e intanto gli italiani chiedono a Giorgia Meloni anche di essere più critica e meno accondiscendente verso il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Fratelli d’Italia resta comunque il primo partito nei sondaggi, come mostra la rilevazione dell’Istituto Piepoli.

Eppure il partito della presidente del Consiglio perde consensi, insieme alla Lega, per la nascita di Futuro Nazionale con l’addio di Roberto Vannacci. Movimento che sottrae voti proprio alle due forze più a destra dello schieramento politico. Ma entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Gli italiani non si fidano di Meloni

Il primo dato riguarda la fiducia in Giorgia Meloni. Che cresce, sì, dell’1% raggiungendo il 45%, ma va detto che il dato di chi non ha fiducia è più alto. Nel dettaglio, il 18% degli intervistati dice di avere molta fiducia in lei e il 27% abbastanza. Ma il 20% dice di averne poca e addirittura il 32% risponde “per nulla”, superando quindi il 50% di giudizi negativi.

Inoltre, il 76% del campione ritiene che Meloni dovrebbe essere più critica verso Trump. A chiederlo è anche il 63% degli elettori di centrodestra, soprattutto tra quelli di Forza Italia. Percentuale che supera il 90% tra chi vota il centrosinistra o i 5 Stelle. D’altronde, solo il 18% degli italiani dichiara di aver fiducia in Trump.

Sondaggi elettorali, con l’arrivo di Vannacci perdono voti Fdi e Lega

Fratelli d’Italia resta in testa con il 31,5% dei voti, pur perdendo lo 0,5%. Ma a cedere più consensi è la Lega, con l’1%. Un probabile effetto Vannacci, considerando che Futuro Nazionale viene stimato al 2% e, secondo le rilevazioni, sottrae voti proprio a Fdi e Lega. Resta invece stabile al 9% Forza Italia. Il Pd si attesta invece al 21,5%, mentre i 5 Stelle sono al 12% e Avs al 6%. Infine troviamo Azione e Italia Viva entrambe al 3%.