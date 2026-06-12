Sondaggi politici, il campo largo regge: il crollo del Pd compensato dalla risalita dei 5 Stelle

Nuovi equilibri, soprattutto nel campo largo. I sondaggi raccolti dall’ultima Supermedia di Youtrend per Agi evidenziano un quadro più dinamico nelle intenzioni di voto e un cambio di direzione nelle ultime settimane che riguarda soprattutto il Pd. I dem, infatti, fanno registrare un importante calo, tanto da scendere al 21,4%, ovvero il peggior dato raccolto dal partito di Elly Schlein dalle europee di due anni fa.

Il campo largo si può comunque consolare con la risalita del Movimento 5 Stelle, che sfiora il 13%. Alla fine, quindi, il fronte progressista arretra leggermente ma si conferma la prima coalizione. Anche perché sono persino maggiori le difficoltà del centrodestra, che perde mezzo punto percentuale – soprattutto a causa della Lega in costante flessione – e vede alzarsi la pressione di Futuro Nazionale, che fa registrare il miglior dato dalla sua nascita.

Sondaggi elettorali, il campo largo regge: il crollo del Pd compensato dai 5S

Partiamo dalla vetta, dove Fratelli d’Italia rimane sostanzialmente stabile perdendo solo un decimo di punto e attestandosi al 28,3%. Aumenta così il vantaggio sul Pd, che cede lo 0,8% e si ferma al 21,4%. I consensi persi dai dem sembrano andare soprattutto nella direzione del Movimento 5 Stelle, che guadagna nelle ultime due settimane lo 0,6% e si attesta al 12,9%.

Il centrodestra resta invece in affanno, con Forza Italia che cede due decimi di punto all’8% e la Lega che perde lo 0,3% al 6,7%. Stabile al 6,5% Verdi e Sinistra. Ma, tornando sulle destre, ora il vero problema si chiama Roberto Vannacci, tanto più dopo gli scontri delle ultime ore con Giorgia Meloni: Futuro Nazionale guadagna quattro decimi di punto e raggiunge il 4,4%, il suo miglior dato di sempre. Più voti perde la Lega, più ne guadagna Futuro Nazionale, stando al trend delle ultime settimane. Andando avanti, troviamo un lieve calo dello 0,1% sia per Azione, attualmente al 2,9%, che per Italia Viva, al 2,4%. Stabile, invece, +Europa all’1,4% mentre flette dello 0,1% Noi Moderati all’1,2%.

Centrodestra in calo, il campo largo resta avanti

Passiamo poi alla Supermedia delle coalizioni attuali. Il campo largo, pur perdendo lo 0,2%, non solo resta in testa ma consolida il suo primato: con il 44,7% ha ora un vantaggio di mezzo punto percentuale sulla coalizione di centrodestra, che ha perso lo 0,6% e si ferma quindi al 44,2%. Come detto, troviamo poi Futuro Nazionale al 4,4% e Azione al 2,9%. Dati che evidenziano, ancora una volta, come l’apporto di Vannacci potrebbe essere fondamentale a destra per sconfiggere il campo largo.