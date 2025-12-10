La sfida per la leadership del campo largo, secondo i sondaggi, è tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Silvia Salis.

Le elezioni politiche del 2027 sono ancora lontane, ma la sfida per la leadership del campo largo sembra già aperta. E si infiamma dopo il caso dell’invito di Fratelli d’Italia a Elly Schlein per partecipare ad Atreju. La segretaria del Pd ha chiesto un confronto diretto con Giorgia Meloni, ma la presidente del Consiglio ha risposto dicendosi disponibile solamente nel caso in cui al confronto partecipasse anche Giuseppe Conte, non potendo lei scegliere chi sia il leader delle opposizioni.

Meloni ha quindi riaperto la questione della leadership del campo largo, diventata sempre più preponderante negli ultimi giorni. Tanto che anche i sondaggi, ora, si occupano della questione per vedere cosa pensano gli italiani di una possibile sfida interna al campo progressista per scegliere chi deve sfidare Meloni alle politiche.

La sfida per la leadership del campo largo

La scelta del candidato o della candidata premier divide gli elettori del centrosinistra, stando al sondaggio di Youtrend per SkyTg24. In caso di primarie, infatti, la rilevazione fornisce un quadro molto poco chiaro. Il distacco tra i candidati più plausibili, allo stato attuale, è infatti ridotto all’osso.

Attualmente in testa ci sarebbe la segretaria del Pd, Elly Schlein, con il 31% delle preferenze. Ma Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, segue da molto vicino al 29%. E non è per nulla distanziata neanche la sindaca di Genova, Silvia Salis, stimata al 28%. Più indietro gli altri nomi chiamati in causa dal sondaggio: il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro (9%), e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (al 3%).

Sondaggi elettorali, si riduce la distanza tra Fdi e Pd

Il sondaggio considera anche le intenzioni di voto degli italiani, con Fratelli d’Italia in testa al 27,8% (perdendo lo 0,7% in un mese). Ma, allo stesso tempo, il Pd si riavvicina con il 22,1% dei consensi (+1%). Sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle al 13,4%, mentre sono in lieve calo sia Forza Italia (7,6%) che la Lega (7,8%). Cresce invece Avs che supera addirittura gli azzurri con il 7,7%. Lieve calo per Azione al 3,9% e forte crescita di +Europa al 2,8%. Scende la fiducia nel governo Meloni, con un dato (al 29%) che è il più basso registrato da Youtrend durante la legislatura.