Il centrosinistra allargato supera il blocco di governo nel sondaggio YouTrend per Sky TG24. Sommando i numeri del campo largo, composto da Pd, M5S, Avs, Italia Viva e +Europa, l’area di centrosinistra arriva al 43,7%, contro il 40,2% di FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. L’incognita, però, è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che se entrasse nel centrodestra farebbe salire il dato al 48%.

I dati della rilevazione pubblicata oggi 8 ottobre

La fotografia di YouTrend è netta e dimostra il fermento dell’elettorato italiano. Ecco un colpo d’occhio generale su cosa dice la rilevazione pubblicata oggi 8 ottobre 2026:

Fratelli d’Italia sale al 27,0% (+0,5 punti rispetto al 24 settembre) Il Partito Democratico scende al 20,4% (-0,7) Il Movimento 5 Stelle sale al 13,5% (+0,3) Futuro Nazionale scende al 7,8% (-0,3) Forza Italia sale al 7,4% (+0,1) Alleanza Verdi-Sinistra scende al 5,8% (-0,1) La Lega scende al 4,8% (-0,3) Azione scende al 3,3% (-0,1) Italia Viva sale al 2,5% (+0,3) +Europa scende all’1,5% (-0,1) Ora! sale all’1,2% (+0,1) Partito Liberaldemocratico è all’1,1% (invariato) Noi Moderati è all’1,0% (invariato)

Cosa dice il sondaggio YouTrend sul campo largo

Stando all’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani, se il centrosinistra riuscirà a presentarsi unito al momento risulta avanti all’attuale maggioranza di governo. A guidare la coalizione c’è il Partito democratico (Pd) di Elly Schlein al 20,4%, seguito dal Movimento 5 Stelle (M5S) di Giuseppe Conte che è al 13,5%, e da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) che si piazza sull’ultimo gradino del podio con il 5,8%. A completare il campo largo ci sono Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,5%.

Con questa specifica conformazione e sulla base di una semplice somma aritmetica, il campo largo arriva al 43,7%. Ben diversa, invece, la situazione del centrosinistra ristretto a Pd, M5S e Avs che si fermerebbe al 39,7%, venendo sorpassato di cinque decimi dall’attuale maggioranza che, come detto, è al 40,2%.

Perché il campo largo supera il blocco di governo?

Secondo il sondaggio YouTrend e considerando il campo largo nella sua massima estensione, la distanza che separa le due coalizioni è quantificata in 3,5 punti. Un distacco che al momento rientra nel margine d’errore dichiarato dal sondaggio ma che i leader dei partiti del centrosinistra credono di poter incrementare ulteriormente.

Questo perché, secondo una nota di commento al sondaggio, “il giudizio sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è positivo per il 35% degli italiani (+2 rispetto al 24 settembre) e negativo per il 61% (+2), mentre chi non si esprime scende al 4% (-4)”. Dati alla mano il saldo resta negativo di 26 punti e, cosa ancora più indicativa, è invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Insomma sembra esserci una fetta di italiani scontenti che, alla luce dell’alto numero di indecisi, potrebbe finire per favorire il centrosinistra.

Quanto pesa Futuro Nazionale negli equilibri

Il partito di Roberto Vannacci, attualmente fuori dal centrodestra, con il suo 7,8% si conferma il quarto partito d’Italia e per questo può risultare decisivo per le sorti delle prossime elezioni. Proprio per questo il dato di Futuro Nazionale, sommato a quello dell’attuale maggioranza, porterebbe la coalizione al 48%, contro il 43,7% del centrosinistra allargato.

Il problema è che nell’attuale maggioranza di governo, soprattutto Forza Italia è contrario all’ingresso in coalizione di Futuro Nazionale e ciò rende difficile, ma non impossibile, l’ingresso di Vannacci in coalizione. Scetticismo che, però, è reciproco perché i cosiddetti vannacciani sono spaccati in due tra chi giudica favorevolmente il governo di Giorgia Meloni (54%) e chi lo boccia (46%).

Il Pd cala: ecco cosa significa per il centrosinistra

Guardando al campo largo, a fare scalpore è, invece, il vistoso calo del Pd. Il partito di Elly Schlein, pur restando al vertice del campo largo, negli ultimi tempi sta incontrando difficoltà che sono state fotografate dai sondaggi, incluso questo di YouTrend dove i dem arretrano di 0,7 punti rispetto alla precedente rilevazione. Un calo che, complice la flessione di Avs (-0,1) e di +Europa (-0,1), si ripercuote sull’intero centrosinistra in quanto non viene compensato dalla crescita di M5S (+0,3) e da quella di ItaliaViva (+0,3).

Insomma il campo largo, in questa rilevazione, risulta in flessione di 0,3 punti.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 5 e il 6 ottobre 2026 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, selezionati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.