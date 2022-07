Sono tornato: trama, cast e dove è stato girato il film

Sono tornato è un film diretto da Luca Miniero e basato su una sceneggiatura tedesca che aveva come protagonista il ritorno di Hitler ai giorni nostri. Mentre il film di Miniero vede il ritorno di Benito Mussolini.

Sono tornato: trama

La pellicola è diretta da Luca Miniero, è di fatto il remake italiano del film tedesco “Lui è tornato” (2015), in cui si narrava l’ipotetico ritorno di Adolf Hitler nella Germania odierna, con tutte le conseguenze del caso.

Il film è ambientato nel 2017 e vede il ritorno di Benito Mussolini improvvisamente a Roma. Il dittatore non è invecchiato di un giorno e credendo di essere ancora nel 1945, si trova disorientato dinanzi ad una società molto diversa da quella che conosceva. Vagando per Piazza Vittorio incontra un aspirante regista di nome Andrea Canaletti, da poco licenziato dal canale My TV per cui lavorava. All’apparenza il Duce non apprezza lo scenario multiculturale di Piazza Vittorio gremita di persone, né comprende che cosa sia quell’apparecchio utilizzato da tutti per parlare con altri, ovvero il telefonino. Quando le persone in piazza lo vedono passare pensano che si tratti dell’ennesima attrazione per turisti e molti continuano ad ignorarlo. Finché lo stesso Andrea Canaletti, con il suo fiuto di giornalista e credendolo un attore comico, gli propone di essere il protagonista di un documentario da lui girato. Per Mussolini è un vero e proprio colpo di fortuna. Infatti spera in questo modo di farsi riconoscere dagli italiani e di riconquistare le masse come era avvenuto un tempo. Tra Canaletti e Mussolini si instaura così una convivenza singolare e surreale in giro per l’Italia.

Sono tornato: cast

Protagonisti principali sono Benito Mussolini e Andrea Canaletti interpretati rispettivamente da Massimo Popolizio e Frank Matano. Nel cast anche Stefania Rocca nel ruolo di Katia Bellini. Ecco di seguito il cast completo:

Massimo Popolizio : Benito Mussolini

: Benito Mussolini Frank Matano : Andrea Canaletti

: Andrea Canaletti Stefania Rocca : Katia Bellini

: Katia Bellini Gioele Dix : Daniele Leonardi

: Daniele Leonardi Eleonora Belcamino : Francesca

: Francesca Ariella Reggio : nonna Lea

: nonna Lea Massimo De Lorenzo : Giorgio

: Giorgio Giancarlo Ratti : Mario Capogrossi

: Mario Capogrossi Guglielmo Favilla : autore televisivo

: autore televisivo Andrea Batti : produttore televisivo

: produttore televisivo Luca Avagliano : Gianni

: Gianni Daniela Airoldi : Laura

: Laura Alessandro Cattelan : se stesso

: se stesso Enrico Mentana : se stesso

: se stesso Piera Russo : Carla

: Carla Gianni Alemanno : se stesso

: se stesso Alessandro Tuzzi: Guardia giurata

Dove è stato girato il film

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare tra Roma e zone limitrofe nel territorio del Lazio. Ecco nello specifico alcuni luoghi dove è girato: Villa Torlonia (una volta residenza della famiglia Mussolini oggi museo), il Palazzo della Civiltà e del Lavoro (conosciuto pure come Colosseo quadrato) all’Eur, il colonnato dell’Archivio di Stato dell’Eur, i Fori Imperiali, piazza Venezia con il palazzo del famoso balcone dei discorsi fascisti ed il Vittoriale.

Leggi anche: Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: scaletta dei cantanti, diretta tv e streaming