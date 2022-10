Sopravvissuti, seconda puntata: anticipazioni e trama degli episodi del 10 ottobre

Sopravvissuti, seconda puntata: è la nuova serie tv della Rai. La fiction andrà in onda in prima serata dopo il programma “I soliti ignoti” a partire da lunedì 3 ottobre 2022. A fare parte della serie un cast corale italiano e internazionale.

Sopravvissuti, seconda puntata: anticipazioni

Sopravvissuti è la nuova serie tv targata Rai 1. Al centro della trama c’è la barca a vela, chiamata Arianna. Salpata per una traversata oceanica dal porto di Genova, è presto scomparsa dai radar. Dopo un anno riappare vicino alle coste venezuelane, ma orami è ridotta a relitto e bordo ci sono solo sette persone. I sopravvissuti dunque raccontano alle autorità cosa hanno passato. Raccontano di una tempesta che li ha travolti e il naufragio. Tuttavia, i racconti non sono quelli che sembrano essere vicini alla realtà.

Nella seconda puntata, Léa rivede sua sorella Adèle e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca riesce a stargli accanto. Marta intanto fa una scoperta sconvolgente che non sa come gestire. Anita non crede alla versione dei sopravvissuti che cercano faticosamente di riprendersi le loro vite.

La trama degli episodi del 10 ottobre

Il primo episodio della serata ha il titolo “Alla deriva” e la barca subisce un guasto che mette i sopravvissuti in serio pericolo. Il gruppo si organizza velocemente per riparare il danno, ma ognuno ha una propria idea sul da farsi e tensioni e litigi non si fanno attendere.

Il secondo episodio della serata ha come titolo “Stranieri”. Oltre a dove contare su tutte le proprie forze, necessarie per la sopravvivenza, i passeggeri della barca devono tenere a bada disaccordi e tensioni. Una misteriosa donna viene avvistata in mare e i sopravvissuti la salvano prontamente. La donna appare confusa e dice di non ricordare nulla. La sua presenza sarà motivo di ulteriori contrasti.

