Sopravvissuti: trama, cast e quante puntate della nuova serie tv di Rai 1

Sopravvissuti è la nuova serie tv della Rai. Il nuovo lavoro andrà in onda in prima serata dopo il programma “I soliti ignoti” a partire da lunedì 3 ottobre 2022. A fare parte della serie un cast corale italiano e internazionale.

Sopravvissuti: trama

Sopravvissuti è la nuova serie tv targata Rai 1. Al centro della trama c’è la barca a vela, chiamata Arianna. Salpata per una traversata oceanica dal porto di Genova, è presto scomparsa dai radar. Dopo un anno riappare vicino alle coste venezuelane, ma orami è ridotta a relitto e bordo ci sono solo sette persone. I sopravvissuti dunque raccontano alle autorità cosa hanno passato. Raccontano di una tempesta che li ha travolti e il naufragio. Tuttavia, i racconti non sono quelli che sembrano essere vicini alla realtà.

Sullo sviluppo del progetto ha parlato l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti: “Suscitare l’interesse di un numerosissimo pubblico nazionale e internazionale, generando un’importante ricaduta, non solo in termini d’immagine, ma anche occupazionale ed economica per il nostro territorio, era l’obiettivo ambizioso del bando audiovisivo lanciato da Regione Liguria, in una delle sue molte edizioni. E credo che, in attesa dei dati di ascolto che susciterà in Italia, Francia e Germania, la serie TV ‘Sopravvissuti’ possa già ritenersi un successo per la Liguria oltre 600 mila euro di investimento complessivo, 85 giorni di riprese in Liguria, 35 aziende del territorio coinvolte e un pieno coinvolgimento delle maestranze locali. Dati che valorizzano l’impegno di Regione Liguria nel promuovere con 120 mila euro a fondo perduto una produzione che racconta ed esalta Genova e il suo mare nei suoi aspetti più belli e suggestivi”.

Sopravvissuti: cast

L’attore principali della serie tv è Lino Guanciale. Tuttavia, c’è un cast corale che arricchisce la trama e le puntate: Alessio Vassallo, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Giacomo Giorgio, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa e Camilla Semino Favro. Con loro, anche alcuni attori ed attrici stranieri come Florian Fitz, Sophie Pfennigstorf, Nicolas Maupa.

Quante puntate della nuova serie tv di Rai 1

Le puntate della serie tv i Sopravvissuti sono in totale 12. Ogni episodio dura circa 50 minuti e le puntate saranno trasmesse a due alla volta, sempre al lunedì sera su Rai 1 a partire dal 3 ottobre 2022.