Spuntano altri covi di Messina Denaro

“Scoperto anche un quinto e un sesto covo di Matteo Messina Denaro in questi minuti”. È quanto ha rilevato il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, sulla sua pagina Facebook annunciando importanti rivelazione sulla cattura del padrino di Cosa Nostra nella puntata di in onda lunedì prossimo alle 21.20 su Rai 3.

I Carabinieri hanno individuato altri due covi del boss Matteo Messina Denaro. Si trovano tutto nell’area di Campobello di Mazara

Lunedì Report dedicherà un’ampia inchiesta sulla cattura del capo di Cosa Nostra

“I carabinieri del nucleo operativo di Trapani con il Ros – svela Ranucci – hanno scoperto il quarto covo in via Selinute 74 a Campobello di Mazara, casa nella disponibilità dell’avvocato Messina, massone e con rapporti con la mafia. Uomo vicino agli Inzerillo. Quinto covo in via del Faro a Torretta Granitola, vicino al Cnr. Il sesto covo si trova in via Galileo Galilei a Campobello di Mazara scoperto proprio in questi minuti”.

