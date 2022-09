Stasera tutto è possibile: cast, partecipanti prima puntata, giochi e diretta tv dello show con Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile è lo show comedy che va in onda su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino, confermato al timone del programma. Ecco le novità e i partecipanti della prima puntata.

Stasera tutto è possibile: cast e partecipanti

Lo show di Rai 2 Stasera tutto è possibile ritorna in prima serata con la conduzione di Stefano De Martino, confermato al timone del programma. L’inizio è programmato per lunedì 26 settembre 2022.

Tra i partecipanti della prima puntata ci sono Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Nel cast, poi, ci sono tre ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile: giochi

Il tema della puntata è ispirato dall’inizio della scuola ed infatti si intitola “Tutti a scuola”. Tra i giochi non mancherà la Stanza inclinata, con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della prima puntata ci sono anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. Prevista anche la novità La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi.

Diretta tv dello show con Stefano De Martino

La diretta televisiva dello show è su Rai 2 in prima serata per otto puntate. Come sempre sarà possibile seguire lo show in streaming sull’app di RaiPlay. Lo studio in cui viene girato il programma è l’Auditorium Rai di Napoli, da dove va in onda fin dalla prima edizione.