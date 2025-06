Malgrado l’ottimismo del presidente americano, Donald Trump, l’accordo sul nucleare con l’Iran – che dovrebbe disinnescare eventuali attacchi contro Teheran da parte di Israele – appare ancora molto lontano. A lasciarlo intendere è la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui la proposta di accordo degli Usa è inaccettabile, in quanto “indipendenza nazionale significa che il Paese non deve aspettare il via libera o il rifiuto degli Stati Uniti e simili. Un elemento chiave dell’indipendenza nazionale è il principio del ‘noi possiamo’ e, sulla questione nucleare, il piano degli Stati Uniti è al 100% contrario a tale principio”.

Sul nucleare è scontro tra Usa e Iran. Khamenei gela Trump: “Non accettiamo alcun diktat, l’arricchimento dell’uranio continuerà”

Lo stesso Khamenei, gelando Trump, ha poi aggiunto: “La prima parola degli Stati Uniti è che l’Iran non dovrebbe avere un’industria nucleare e dovrebbe dipendere dagli Stati Uniti. La nostra risposta alle assurdità degli Stati Uniti è chiara: non possono fare nulla a questo proposito, perché noi andremo avanti”.

Poi, rivolgendosi direttamente agli Stati Uniti con parole destinate a creare tensioni con Washington e Tel Aviv, ha concluso: “Perché interferite? Che l’Iran abbia o meno l’arricchimento, cosa vi importa? Chi siete voi?”. Dichiarazioni che rischiano di scatenare la reazione da parte di Israele che, ormai da mesi, non fa che minacciare un attacco alle strutture del progetto atomico di Teheran.