Susanna Messaggio oggi: età, altezza, marito, figli e carriera negli anni 80 e 90

Chi è Susanna Messaggio, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 30 settembre?

Susanna Messaggio oggi: età, altezza e carriera negli anni 80 e 90

Nata a Milano il 30 gennaio 1963, Susanna Messaggio è un’attrice e showgirl italiana divenuta nota al grande pubblico per la sua carriera sul piccolo schermo. Ha debuttato nel 1979 ne La bustarella su Antennatre mentre nel 1982 è diventata la telefonista Goccia di Luna nel format Portobello di Enzo Tortora. È stata poi valletta in svariate trasmissioni Mediaset come Telemike, Bis e Superflash condotte da Mike Buongiorno.

Nel 1987, si è laureata in lingue. Parallelamente alla carriera in tv, si è occupata anche di psicopedagogia e psicologia infantile, conseguendo una seconda laurea in pedagogia nel 1996.

Messaggio ha anche scritto su alcune testate nazionali come Il Giorno, Il Corriere della Sera e Salve trattando temi legati alla salute, alle problematiche dell’infanzia e al benessere. Inoltre, si è occupata delle pubblicazioni del periodico a fumetti Tiramolla.

Al cinema, è apparsa in Lui è peggio di me del 1985 con la regia di Enrico Oldoini; Italian Fast Food del 1986 con la regia di Lodovico Gasparini; Asfalto rosso del 2011 con la regia di Ettore Pasculli. In televisione, invece, ha partecipato alla serie tv Casa dolce casa.

Marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Susanna Messaggio ha avuto tre figli. La sua primogenita Alice, nata nel 1992 dal secondo marito, è morta poco dopo il parto. Successivamente ha avuto la figlia Martina. Dopo il divorzio, ha avuto il suo ultimogenito Iacopo dal terzo marito. Al momento, infatti, l’attrice è sposata con Giorgio Olivieri con il quale è convolata a nozze dal 2005.

LEGGI ANCHE: Al Bano, età del cantautore e con chi sta? Dal rapporto con Romina Power ai figli con Loredana Lecciso