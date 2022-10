Sveva Casati Modignani, chi è? Età, dove abita, libri, ultimo libro 2022, vita privata, marito e figli

Chi è Sveva Casati Modignani, a scrittrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 4 ottobre?

Sveva Casati Modignani, all’anagrafe Bice Cairati, è nata il 13 luglio 1938 a Milano e ha 84 anni. Lo pseudonimo è stato usato non solo dalla donna ma anche dal marito Nullo Cantaroni che ha lavorato insieme alla moglie a tre romanzi, prima di ritirarsi nel 1984 in quanto affetto da morbo di Parkinson. Dopo la morte di Cantaroni, la scrittrice ha continuato a usare lo pseudonimo, diventando una delle autrici di narrativa rosa più nota e venduta in Italia e non solo.

La carriera di Bice Cairati è cominciata come giornalista: ha infatti collaborato con le redazioni de La Notte e Lo Specchio. Il suo primo romanzo scritto come Sveva Casati Modignani è stato pubblicato nel 1981 e si intitola Anna dagli occhi verdi.

Tra i suoi romanzi più famosi possono essere citati Il barone, Saulina, Stelle cadenti, Lezioni di tango, Qualcosa di buono, La moglie magica, Rosso Corallo e tanti altri. Al 2021, risale romanzo L’amore fa miracoli mentre nel 2022 ha pubblicato Mercante di sogni.

Tutti i libri della scrittrice sono stati pubblicati da Sperling&Kupfer, a eccezione di Il diavolo e la rossumata del 2012, Il bacio di Giuda del 2014 e Un battito d’ali che sono stati editi da Mondadori.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Sveva Casati Modignani ha sposato Nullo Cantaroni nel 1971. La coppia ha avuto un figlio, Nicola. Cantaroni è deceduto nel 2004 dopo aver sofferto per anni del morbo di Parkinson.

A proposito della collaborazione letteraria con il marito, la scrittrice ha raccontato: “Io ero quella che raccontava. Lui quello che rileggeva, criticava, correggeva”.