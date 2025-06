Svolta autoritaria in Argentina: Milei riforma la polizia dando il via libera ad arresti e perquisizioni senza mandato

Svolta autoritaria in Argentina, dove il presidente Javier Milei e la ministra della Sicurezza Patricia Bullrich hanno annunciato un’imponente – quanto discussa – riforma della polizia, che permetterà agli agenti di effettuare perquisizioni e arresti senza mandato. Stando a quanto trapela sui media del Paese sudamericano, il decreto consentirà alle forze dell’ordine argentine di ottenere maggiori poteri nell’ambito della prevenzione dei reati negli spazi pubblici e digitali.

“Abbiamo deciso di riformare la storica Polizia Federale Argentina (PFA) per riconvertirla in una forza principalmente dedicata alle indagini criminali”, ha dichiarato il presidente Milei. Il nuovo statuto della PFA stabilisce dunque che la missione principale dell’istituzione è “prevenire, rilevare e indagare i reati, ma anche collaborare nello smantellamento di organizzazioni criminali”.

In linea generale, perquisizioni e arresti senza mandato sono eseguibili quando emergano “circostanze precedenti” che lascino supporre l’occultamento di materiali legati a un reato da parte di un indagato. Un altro requisito per procedere, sempre secondo la normativa, è “l’urgenza”, ossia quando non sia possibile attendere l’ordine giudiziario a causa del “pericolo di inquinamento o sparizione delle prove”.