Tale e Quale Show, puntata del 14 ottobre: anticipazioni e imitazioni assegnate ai concorrenti

Tale e Quale Show, puntata del 14 ottobre: tutto pronto per la serata di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Dopo le prime puntate c’è tanta attesa di capire come si sono preparati i concorrenti per le esibizioni.

Tale e Quale Show, puntata del 14 ottobre: anticipazioni

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. La terza puntata va in onda sempre di venerdì, 14 ottobre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. C’è tanta attesa ovviamente di sapere come andranno le imitazioni e come si sono preparati i concorrenti. I giudici sono sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio con un quarto giudice a sorpresa per questa puntata. Dovrebbe esserci l’imitatore di Mario Giordano. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta.

Imitazioni assegnate ai concorrenti

C’è molta attese per vedere ed ascoltare i personaggi che verranno imitati. Le esibizioni come sempre sono dal vivo, con l’accompagnamento degli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Ecco le imitazioni assegnate ai concorrenti: