Tale e Quale Show, puntata del 21 ottobre: anticipazioni e imitazioni assegnate ai concorrenti

Tale e Quale Show, puntata del 21 ottobre: tutto pronto per la serata di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Dopo le prime puntate c’è tanta attesa di capire come si sono preparati i concorrenti per le esibizioni.

Tale e Quale Show, puntata del 21 ottobre: anticipazioni

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. La quarta puntata va in onda sempre di venerdì, 21 ottobre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. C’è tanta attesa ovviamente di sapere come andranno le imitazioni e come si sono preparati i concorrenti. I giudici sono sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice sempre a sorpresa. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Imitazioni assegnate ai concorrenti

C’è molta attesa per vedere ed ascoltare i personaggi che verranno imitati. Le esibizioni come sempre sono dal vivo, con l’accompagnamento degli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Elena Ballerini sarà Arisa, Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin, Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez, Valeria Marini imiterà Shakira, Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva, Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri, Andrea Dianetti avrà le sembianze di Achille Lauro, Claudio Lauretta interpreterà Renato Zero, Gilles Rocca sarà Jon Bon Jovi, Antonino si identificherà in Rod Stewart, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti.

