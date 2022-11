Tale e Quale show, puntata del 4 novembre: anticipazioni, imitazioni assegnate, classifica e quanto guadagnano i concorrenti

Tale e Quale show: tutto pronto per la serata di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Dopo le prime puntate c’è tanta attesa di capire come si sono preparati i concorrenti per le esibizioni.

Tale e Quale show, puntata del 4 novembre: anticipazioni ed imitazioni assegnate

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. La sesta puntata va in onda sempre di venerdì, 4 novembre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. C’è tanta attesa ovviamente di sapere come andranno le imitazioni e come si sono preparati i concorrenti. I giudici sono sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice sempre a sorpresa. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Ecco le imitazioni della puntata di stasera: Maria Callas (Elena Ballerini), Anna Oxa (Rosalinda Cannavò), Kaoma (Samira Lui), Madonna (Valeria Marini), probabile sdoppiamento Sabrina Salerno e Jo Squillo (Alessandra Mussolini), Pippo Franco (Valentina Persia), Irama (Andrea Dianetti), Bobby Solo (Claudio Lauretta), Francesco Renga (Gilles Rocca), Bruno Mars (Antonino) e Amedeo Minghi con Mietta (Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli).

La classifica e quanto guadagnano i concorrenti

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e da Elena Ballerini. Ecco la classifica completa dopo l’ultima puntata:

Antonino, 297 punti Gilles Rocca, 268 punti Elena Ballerini, 258 punti Andrea Dianetti, 251 punti Claudio Lauretta, 247 punti Rosalinda Cannavò, 241 punti Valentina Persia, 232 punti Alessandra Mussolini, 206 punti Samira Lui, 197 punti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, 167 punti Valeria Marini, 156 punti

Stando a quanto previsto dal regolamento di Tale e Quale Show, non esiste un vero e proprio compenso per i concorrenti in gara. Tuttavia, sicuramente ci sono dei compensi pensati per la giuria e parte del cast ma non sono state rese note le cifre dal programma.