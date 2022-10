Tale e Quale Show, quinta puntata del 28 ottobre: anticipazioni e imitazioni assegnate ai concorrenti. Cos’è successo alla Mussolini?

Tale e Quale Show: la quinta puntata va in onda venerdì 28 ottobre in prima serata su Rai 1. Scoppia il caso Alessandra Mussolini.

Tale e Quale Show, quinta puntata di venerdì 28 ottobre: tutto pronto per la serata di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Dopo le prime puntate c’è tanta attesa di capire come si sono preparati i concorrenti per le esibizioni.

Tale e Quale Show, quinta puntata del 28 ottobre: anticipazioni

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. La quinta puntata va in onda sempre di venerdì, 28 ottobre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. C’è tanta attesa ovviamente di sapere come andranno le imitazioni e come si sono preparati i concorrenti. I giudici sono sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice sempre a sorpresa. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e Twitter: le tre esibizioni più ‘acclamate’ porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Le imitazioni assegnate ai concorrenti e l’episodio della Mussolini

C’è molta attesa per vedere ed ascoltare i personaggi che verranno imitati. Le esibizioni come sempre sono dal vivo, con l’accompagnamento degli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Gilles Rocca veste i panni di Franco Califano. Gianni Togni è infatti la nuova sfida per Andrea Dianetti, mentre Antonino Spadaccino si confronta con una donna, Loredana Bertè. Valeria Marini interpreta una vera e propria icona, Marilyn Monroe; Samira Lui imita Grace Jones, mentre ad Elena Ballerini è stata assegnata un’altra star assoluta, Barbra Streisand. Passando a Valentina Persia, il suo ruolo è quello di Anastacia, Rosalinda Cannavò si cimenta con Madame, Claudio Lauretta diventa Vasco Rossi, mentre il mitico duo composto da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si trasforma nei tenori José Carreras e Luciano Pavarotti. A rischio l’interpretazione di Alessandra Mussolini, che dovrebbe vestire i panni di sua zia, Sophia Loren, ma ha abbandonato le prove rifiutandosi di imitarla.

“C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre” , aveva spiegato la Mussolini.

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, la Mussolini ha raccontato cos’è successo nei dettagli: “Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli, ho pianto con lei” ha detto parlando della coach di canto con cui si è rapportata dietro le quinte. E ancora: “Sono rimasta spiazzata, anche perché ci sono così tanti personaggi, allora perché lei? Io mi sono bloccata male con un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna, zia e mia madre. Zia in quella foto che aveva 26 anni era identica a mamma. Quindi è un fatto mio che non ce la faccio”. “E’ talmente un fatto pesante, un peso, un coinvolgimento… Io mi sono messa a piangere con Emanuela. Poi parlando ho capito che in zia vedevo mamma e non volevo imitarla. Ci sono tanti personaggi facciamo altro”, ha detto ancora.