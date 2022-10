Tale e quale show, seconda puntata: anticipazioni delle imitazioni, ospiti e classifica

Tale e quale show, seconda puntata: tutto pronto per la serata di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Dopo la prima puntata c’è tanta attesa di capire come si sono preparati i concorrenti per le esibizioni.

Tale e quale show, seconda puntata: anticipazioni delle imitazioni

Tale e Quale show è ripartito con la sua dodicesima edizione venerdì 30 settembre. La seconda puntata va in onda sempre di venerdì, 7 ottobre, in prima serata su Rai con la conduzione di Carlo Conti. C’è tanta attesa ovviamente di sapere come andranno le imitazioni e come si sono preparati i concorrenti. Intanto, ecco la lista delle esibizioni dei concorrenti:

Rosalinda Cannavò sarà Elodie

Claudio Lauretta sarà Pino Daniele

Andrea Dianetti sarà Gianni Morandi

Antonino sarà Tom Walker

Valeria Marini sarà Cher

Elena Ballerini sarà Antonella Ruggiero

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Rupaul e Elton John

Alessandra Mussolini sarà Loredana Bertè

Samira Lui sarà Rihanna

Gilles Rocca sarà Tiziano Ferro

Valentina Persia sarà Giusy Ferreri

Ospiti e classifica

I giudici soliti sono sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ad affiancarli ci sarà l’imitatrice Barbara Foria che interpreta la conduttrice Serena Bortone. Riguardo la votazione, anche il pubblico è chiamato a esprimere il proprio parere tramite Facebook e Twitter: le imitazioni più acclamate sui social frutteranno ai concorrenti 5, 3 e 1 punto. Ecco, invece, la classifica dopo la prima puntata: