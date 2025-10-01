Il sisma ha colpito la provincia di Cebu, provocando crolli e devastazione. Ancora decine di persone potrebbero trovarsi sotto le macerie.

Un potente terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito le Filippine centrali, devastando la provincia di Cebu e provocando morte e distruzione. Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità di Manila, il bilancio è salito ad almeno 69 vittime e 186 feriti, ma i numeri potrebbero aumentare con il proseguire dei soccorsi.

L’epicentro del sisma è stato localizzato al largo della città di Bogo, un centro di circa 90mila abitanti. La scossa, registrata nella serata di martedì, è stata seguita da numerose scosse di assestamento che hanno reso ancora più difficile l’intervento delle squadre di emergenza.

Il terremoto ha provocato il crollo e il danneggiamento di oltre 20 edifici, tra abitazioni, scuole e strutture pubbliche. Le autorità locali hanno lanciato un appello alla popolazione per mantenere la calma e seguire le indicazioni dei soccorritori, mentre continuano le ricerche di eventuali dispersi.

Si tratta di uno degli eventi sismici più gravi degli ultimi anni per l’arcipelago filippino, situato lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, la fascia geologica più sismica e vulcanica al mondo.

La comunità internazionale ha espresso solidarietà alle Filippine, mentre il governo di Manila ha mobilitato l’Ufficio di protezione civile e l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri per affrontare l’emergenza.

Il bilancio, spiegano gli esperti, resta “altamente instabile” e nelle prossime ore potrebbe aggravarsi ulteriormente.