Terremoto nelle Marche, lunga sequenza di scosse

Dopo il terremoto di magnitudo 5.7, registrato alle 7.07 di questa mattina al largo della costa Marchigiana, nella provincia di Pesaro Urbino, la rete dell’Ingv ha localizzate altre 64 scosse, secondo l’aggiornamento fornito dallo stesso Istituto alle 13. Ma fortunatamente non sono stati segnalati crolli o particolari criticità.

L’Ingv in seguito alla scossa di terremoto registrata questa mattina al largo della costa marchigiana attiverà nuove stazioni di rilevamento

Di queste 64 scosse di terremoto: 12 hanno avuto magnitudo minore di 2.0, 41 magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0, 9 tra 3.0 e 4.0, 1 tra 4.0 e 5.0 e 1 tra 5.0 e 6.0. Per quel che riguarda i terremoti più forti, analizzando i segnali sismici dell’evento principale che ha colpito la costa adriatica centrale, è stato possibile localizzare un terremoto di magnitudo 5.2 quasi un minuto dopo la prima scorssa, alle 7:08.

Per analizzare meglio la sequenza sismi in corso nelle Marche sono stati attivati tutti i Gruppi operativi in emergenza dell’Ingv e la sede di Ancona, la più vicina all’epicentro del terremoto di oggi. “In particolare – riferisce ancora l’Ingv -, il Gruppo Operativo Sismiko (coordinamento delle reti sismiche mobili Ignv in emergenza) è stato attivato per l’installazione di alcune stazioni sismiche temporanee a integrazione di quelle permanenti della Rete Sismica Nazionale (RSN) presenti in area epicentrale”.

“Nonostante la Regione Marche sia ben monitorata – riferiscono ancora dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -, implementare la rete risulta molto importante per migliorare le localizzazioni ottenute dal personale turnista nella Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami della sede centrale di Roma”.

L’Ignv sta installando in queste ore ulteriori 8 stazioni di monitoraggio, “i cui dati saranno trasmessi in tempo reale al centro di acquisizione di Roma e saranno integrati, nel più breve tempo possibile, nel sistema di monitoraggio e sorveglianza sismica dell’Ingv”.

“Le nostre capacità previsionali sono su base statistica, modelli secondo i quali si ha un decadimento graduale con una serie di scosse che seguono quella principale” ha detto all’Ansa il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni aggiungendo che “non si possono mai escludere eventuali riattivazioni di piani di faglia e l’attivazione di nuove sequenze”. “È un’area notoriamente sismica – ha aggiunto – e dimostra la vitalità del sistema geologico italiano. L’epicentro è stato in mare, lontano da zone abitate, ma è un segnale da parte della natura che ci invita a fare sempre una giusta prevenzione”.

“Interventi di miglioramento sismico sulle strutture – ha detto Daniele Mercuri del Consiglio Nazionale dei Geologi -, ultimazione degli studi e degli approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento e adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di un’accelerazione da legare indissolubilmente a uno snellimento delle procedure e alla erogazione di fondi ai numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in autonomia”.

Secondo i geologi eventi con il terremoto registrato oggi nelle Marche evidenziando come “la mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare la possibilità che in concomitanza di eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte, liquefazione di sabbie etc”.

Per il segretario del Consiglio nazionale dei geologi, Domenico Angelone “è necessario oggi più che mai predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma si rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie, affinché la “prevenzione civile” possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali”.