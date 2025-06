Terremoto politico nei Paesi Bassi dove la fragile coalizione di destra guidata dal premier indipendente Dick Schoof è definitivamente crollata. A innescare la crisi di governo è stato il ritiro del sostegno da parte del Partito della Libertà (Pvv) di Geert Wilders, leader dell’estrema destra olandese, che ha deciso di abbandonare l’esecutivo dopo lo scontro interno sulle politiche migratorie.

A darne notizia sono stati i leader degli altri partiti della coalizione, al termine di un confronto durato poche ore e che ha sancito la fine dell’alleanza nata meno di un anno fa. Il casus belli: le misure drastiche proposte da Wilders per arginare i flussi migratori, ritenute inaccettabili dagli alleati.

Il Pvv, uscito vincitore dalle elezioni legislative del novembre 2023 con 37 seggi su 150 alla Camera bassa, aveva presentato nei giorni scorsi un piano in dieci punti per l’asilo. Tra le richieste più controverse: la chiusura delle frontiere ai richiedenti asilo, il rafforzamento dei controlli e l’espulsione dei cittadini con doppia nazionalità condannati per reati penali. “Voglio essere molto chiaro. Se la maggior parte delle nostre proposte non verranno adottate e attuate dal governo il prima possibile, il Pvv abbandonerà”, aveva minacciato Wilders in un post su X alla vigilia del vertice tra i partiti della maggioranza.

L’ultimatum non ha trovato accoglimento. I partner di governo – i liberali di destra del Vvd, i centristi dell’Nsc e il partito degli agricoltori Bbb – hanno ritenuto eccessive le condizioni poste da Wilders, facendo così precipitare la situazione. Il premier Schoof, figura tecnica chiamata a guidare il Paese dopo un lungo stallo post-elettorale, ha tentato di mediare fino all’ultimo, ma la linea dura imposta dal Pvv ha reso impossibile la tenuta dell’esecutivo.

La rottura spalanca ora le porte a nuove elezioni anticipate, alimentando l’incertezza politica nei Paesi Bassi. I sondaggi, secondo i media olandesi, registrano un lieve calo di consensi per il Pvv, che resta comunque tra le principali forze politiche del Paese, insieme al Vvd e all’alleanza laburista-verde.