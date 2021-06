Il Tg3 nell’edizione di oggi ha mostrato in esclusiva le immagini degli ultimi istanti del tragitto del funivia del Mottarone (qui il video), precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone (leggi l’articolo). La diffusione del video – acquisito dagli inquirenti della Procura di Verbania nell’ambito dell’inchiesta che al momento vede tre indagati – sta suscitando, però, molte polemiche sui social.

“Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone – si legge nel tweet diffuso dalla redazione del tg della Rai -, prima della caduta, agli atti dell’inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni”.

Nel video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, si vede la cabina 3 della funivia che si avvicina lentamente alla stazione di arrivo di Mottarone, a bordo ci sono le 15 persone, tra cui il piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto, il padre e due donne. Le altre facce non si distinguono. All’improvviso La cabina si impenna. All’interno nessuno riesce a rimanere in piedi mentre scivola all’indietro. Fino al salto nel vuoto con l’impatto a terra.

Nell’inquadratura interna alla stazione del Mottarone, ripresa da una secondo telecamera, si vede l’addetto che attende l’arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi la fune si spezza, la cabina precipita e l’uomo corre a chiamare i soccorsi.

“Ancor più del dato normativo, mi preme sottolineare la assoluta inopportunitù della pubblicazione” delle immagini “che ritraggono gli ultimi drammatici istanti di vita dei passeggeri della funivia precipitata il 23 maggio scorso sul Mottarone, per il doveroso rispetto che tutti siamo tenuti a portare alle vittime, al dolore delle loro famiglie, al cordoglio di una intera comunità”. Commenta, in una nota, il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi.