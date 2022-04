The Band: come funziona il nuovo talent di Carlo Conti e quali sono i gruppi in gara

The Band è il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Sarà il primo programma musicale che vedrà sfidarsi solo gruppi musicali. Previsti dei tutor che seguiranno i gruppi ma anche una giuria d’eccezione con nomi importanti.

The Band: come funziona il nuovo talent di Carlo Conti

Venerdì 22 aprile andrà in onda la prima puntata del nuovo talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ci sarà anche una giuria d’eccezione composta da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Il nuovo programma va in scena non in uno studio televisivo ma in un teatro come spiega lo stesso conduttore fiorentino: “Uno show che vuole essere uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro, il ‘Verdi’ di Montecatini Terme, per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero” dice Conti spiegando di cosa si tratta il nuovo talent. “The band è diverso dagli altri talent tv primo non si vince nulla, neanche un contratto discografico, tantomeno soldi, ma una grande gioia fare musica, e tutti potranno sfruttare questa occasione per farsi conoscere dal grande pubblico, poi c’è un altissima percentuale di donne. E nella puntata finale i gruppi potranno far sentire un loro brano inedito“.

Quali sono i gruppi in gara

Il talent vede sfidarsi solo gruppi. Si partirà con 16 band che, già nella prima puntata verranno dimezzate a 8 e questi otto gruppi musicali di diversa origine e percorso.

Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno essere eseguiti. Ecco chi sono i tutor: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti

Ecco l’elenco delle 16 band iniziali con la città di provenienza: