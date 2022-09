Tim Music Awards 2022: scaletta canzoni, cantanti, ospiti e diretta tv dell’evento musicale

Tim Music Awards 2022: due serate all’insegna della grande musica in diretta dall’Arena di Verona, Tantissimi cantanti ed ospiti attesi per un totali di circa 43. Tanti anche i premi e i riconoscimenti che verranno assegnati nel corso dell’evento musicale.

Tim Music Awards 2022: scaletta canzoni e cantanti

Il 9 e 10 settembre i Tim Music Awards 2022 vanno in scena all’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada nelle vesti di conduttori. Durante l’evento musicale saranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Inoltre, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.

Ecco la lista dei cantanti che saliranno sul palco in occasione dell’evento musicale: Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Ariete, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Brunori Sas, Chiello, Coez, Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Francesca Michielin, Francesco De Gregori, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Irama, La Rappresentante di lista, Lazza, Lele Blade, Luché, Mara Sattei, Marco Mengoni, Marracash, Max Pezzali, Mika, Modà, Nek, Paky, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rocco Hunt, Salmo, Sangiovanni, Shablo, Tananai, Tommaso Paradiso. Oltre ai musicisti vedremo anche diversi ospiti che si occuperanno di ravvivare le serate: Antonella Clerici, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Alessandro Cattelan, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Diretta tv dell’evento musicale

L’evento musicale viene trasmesso in diretta televisiva in prima serata su Rai 1 con la possibilità di seguire le esibizioni anche in diretta streaming tramite l’App di RaiPlay. Inoltre a partire dalle ore 20.40 sarà presente Rai Radio2 per la diretta radiofonica dall’Arena di Verona in contemporanea con Rai1. Il commento radiofonico è affidato a Carolina Di Domenico che si occuperà di documentare e intervistare gli artisti grazie ad uno studio mobile allestito proprio all’interno dell’Arena.

