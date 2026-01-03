Torna la Carta Acquisti, chi può ottenerla e come chiedere il contributo da 80 euro per spese alimentari e bollette

Torna la Carta Acquisti, nata nel 2008 come sostegno alle famiglie per contrastare il caro-vita e sostenere le spese riguardanti alimenti e bollette energetiche. Sul sito del Mef sono disponibili i moduli per chiedere il contributo anche per il 2026.

Il programma è stato rinnovato per l’anno appena iniziato e possono aderire i cittadini di almeno 65 anni e i genitori di bambini sotto i tre anni. La misura consiste in un contributo di 80 euro ogni due mesi da spendere per acquisti alimentari, sanitari e bollette di luce e gas.

I requisiti per accedere al contributo bimestrale di 80 euro

I requisiti per ottenere la Carta Acquisti sono stringenti. Il primo riguarda i limiti dell’Isee, che sono stati aggiornati. Dal primo gennaio del 2025, il limite massimo è fissato a 8.117,17 euro per gli anziani tra i 65 e i 70 anni così come per le famiglie con bambini inferiori ai tre anni.

Il limite è invece diverso sopra i 70 anni di età: l’Isee è sempre lo stesso, ma il reddito complessivo deve essere inferiore a 10.822,90 euro. Sono poi previsti ulteriori limiti specifici per il possesso di immobili e per l’intestazione di utenze elettriche. Con la Carta Acquisti è possibile anche accedere a sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma.

Carta Acquisti 2026, come presentare domanda

La domanda è gratuita e può essere presentata negli uffici postali utilizzando i moduli disponibili sul sito del Mef. Chi ha già ricevuto il contributo e ha ancora i requisiti previsti non dovrà fare una nuova richiesta. In questi casi l’accredito ogni due mesi di 80 euro proseguirà e arriverà in automatico sulla carta già associata al programma.