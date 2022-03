Tregua guerra in Ucraina: quanto durerà il cessate il fuoco per la Russia?

Tregua guerra in Ucraina: è stato ufficialmente disposto il cessate il fuoco che consentirà l’attivazione dei corridoi umanitari. Quanto durerà la sospensione delle azioni militari per la Russia?

Tregua guerra in Ucraina: l’accordo tra Kiev e Mosca

Al termine del secondo round di trattative di giovedì 3 marzo 2022, la delegazione ucraina e la delegazione russa avevano concordato una tregua per consentire l’attivazione dei corridoi umanitari. Nonostante l’accordo scaturito dai negoziati, tuttavia, il Cremlino non ha disposto il cessate il fuoco ma ha proseguito con la sua “operazione militare speciale”, bombardando svariate città dell’Ucraina nella giornata di venerdì 4.

Nella mattinata di sabato 5 marzo, tuttavia, Mosca ha infine acconsentito a dare inizio alla tregua. A questo proposito, il ministero della Difesa russo ha comunicato quanto segue: “Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dallw 10 del mattino ora di Mosca mentre i corridoi umanitari sono aperti per l’uscita di civili da Mariupol e Vonovakha”.

Il ministero della difesa russo, inoltre, ha precisato che l’apertura dei corridoi umanitari e l’individuazione delle vie d’uscita dall’Ucraina sono state previamente concordate con la controparte ucraina.

La notizia, infatti, è stata confermata dal consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, con il seguente tweet: “A Mariupol e Volnovakha i corridoi umanitari sono pronti per l’apertura, sono state formate colonne di persone che devono essere evacuate. Le parti hanno temporaneamente cessato il fuoco nell’area dei corridoi”.

Quanto durerà il cessate il fuoco per la Russia?

Come si evince dai due comunicati, il cessate il fuoco saranno momentanei e strettamente legati all’evacuazione delle città di Mariupol e di Volnovakha.

In relazione a Mariupol, il sindaco Vadym Boichenko ha comunicato che l’evacuazione avrà una durata compresa tra le 09:00 e le 14:00 ora locale (corrispondenti rispettivamente alle 10:00 e alle 15:00 ora italiana).

Nello specifico, il sindaco di Mariupol ha dichiarato: “Cari, cari residenti di Mariupol da oggi inizia l’evacuazione della popolazione civile. Non è stata una decisione facile, ma come ho sempre detto Mariupol non sono le case e le strade, sono gli abitanti, voi e io. Il nostro dovere principale è sempre stato e resta proteggere le persone. Nelle condizioni in cui la nostra città è costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c’è altra soluzione che permettere ai residenti, a voi e a me, di lasciare Mariupol in sicurezza”.

Non è noto, al momento, quali saranno i tempi previsti per l’evacuazione di Volnovakha.