Trump evoca la terza guerra mondiale e se la prende con Putin: “Mi ha deluso e non rispetta gli Usa”

Evoca la terza guerra mondiale, si dice deluso da Vladimir Putin, ma Donald Trump non sembra comunque riuscire a fare passi avanti sull’ipotesi di raggiungere la pace in Ucraina. “Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso”, dice in conferenza stampa insieme al premier britannico, Keir Starmer.

Il presidente degli Stati Uniti sostiene di avere la speranza di poter dare “qualche buona notizia nei prossimi giorni”, ma in realtà la situazione sembra ben diversa: “Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai mai fatto ciò che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti”, dice Trump.

Trump evoca la terza guerra mondiale e si dice deluso da Putin

Celebrando il legame “indistruttibile” tra Stati Uniti e Regno Unito, Trump mette quindi nel mirino Putin. Anche Starmer invoca la necessità di “accrescere la pressione su Putin” e sottolinea che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump l’ha pressato. A questo punto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto dicendo di voler evitare il rischio di una “terza guerra mondiale”.

Sul Medio Oriente, invece, le posizioni tra i due restano più distanti. Trump si dice in “disaccordo” con Starmer sul riconoscimento dello Stato palestinese, definendolo uno “dei pochi motivi di divergenza” tra i due. Il presidente Usa ribadisce la necessità di una “immediata liberazione degli ostaggi” e continua di fatto a sostenere l’azione di Israele.