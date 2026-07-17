Nessun incontro è al momento in programma fra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. E uno dei motivi sarebbe la profonda irritazione del presidente americano per le critiche del premier israeliano sulla possibilità che Trump decida di vendere F-35 alla Turchia. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’intervista rilasciata da Netanyahu a Fox ha fatto infuriare il presidente, convinto che “Bibi non abbia alcun diritto” di pesare sulla decisione di Trump. In precedenza, Netanyahu ha dichiarato alla Cnn che il potenziale trasferimento di caccia F-35 di ultima generazione alla Turchia sconvolgerebbe gli equilibri di potere in Medio Oriente.

Trump furioso con Netanyahu: sugli F-35 alla Turchia decido io

Secondo Axios, Netanyahu è profondamente impopolare a Washington in questi giorni, sia tra i democratici che nella cerchia ristretta di Trump e tra i sostenitori del movimento Maga. A complicare ulteriormente i rapporti, già non rosei da settimane, è stato l’avvertimento dell’intelligence israeliana su un possibile nuovo complotto iraniano per uccidere Trump. L’allerta ha costretto il presidente ad abbandonare il nuovo Air Force One e a volare sul vecchio. Diverse fonti americane hanno descritto l’allarme come non corroborato da prove. “Era più un’aspirazione che un piano operativo”, hanno riferito le fonti ad Axios. Sulla minaccia hanno indagato anche i servizi di sicurezza turchi, stabilendo che non c’era alcun complotto specifico per uccidere Trump ad Ankara, dove si trovava per il vertice della Nato.