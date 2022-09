Tutta un’altra vita: trama, cast e location del film con Enrico Brignano

Tutta un'altra vita è un film che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019. Venerdì 16 settembre 2022 arriva su Rai 1 in prima serata.

Tutta un’altra vita è un film con protagonista il comico ed attore Enrico Brignano. Uscito nel 2019 al Cinema, viene mandato in onda su Rai 1 venerdì 16 settembre in prima serata. Nel film tanti sono i luoghi suggestivi in cui si sono girate diverse scene.

Tutta un’altra vita: trama

Tutta un’altra vita è un film uscito al Cinema nel 2019 con la regia di Alessandro Ponti e protagonista Enrico Brignano. Il comico Brignano veste i panni di un tassista che è stanco della sua solita vita professionale e familiare. Un evento inatteso nella sua vita lo catapulterà in una nuova vita lussuosa dalla quale sarà difficile staccarsi. Di seguito, ecco la sinossi ufficiale: “Gianni, tassista romano la cui vita è prigioniera di una tediosa routine, si impossessa temporaneamente di una lussuosa villa, dando una svolta, fasulla, alla propria esistenza. I proprietari dell’immobile, però, si fanno vivi”.

Tutta un’altra vita: cast

Il protagonista principale del film è ovviamente il comico ed attore Enrico Brignano. Tuttavia, un cast corale italiano completa il cast: Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Giordano Di Cola e Rossella Brescia.

Location del film con Enrico Brignano

Il film è stato girato a Roma soprattutto nella zona EUR e sulle spiagge di Tarquinia e Civitavecchia. Tanti sono i siti toccati dagli attori durante i film, tante bellezze e capolavori di Roma: il Gianicolo, Castel Sant’Angelo, l’Isola Tiberina, il Colosseo e Caracalla fino all’Eur. La lussuosissima abitazione del film, nella realtà, è una residenza privata (non è quindi possibile visitarla) che si trova all’Axa, la “Beverly Hills” romana piena di ville, aree verdi e lunghi viali circolari. Nello specifico, la villa di Temistocle si trova in Via Stesicoro 29.

Un’altra bellezza nel film è la Fontana dell’Acqua Paola, dove “Gian Temistocle” va al “white party” e incontra Lola e lo stilista Manuel Del Grande. Le scene al mare sono state girate tra Tarquinia e Civitavecchia. La produzione ha utilizzato una delle spiagge più caratteristiche della zona: la spiaggia dei Bagni di Sant’Agostino.