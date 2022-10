“L’Ucraina rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Usa”

“L’Ucraina rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti”. È quanto è tornato a ripetere, come era già avvenuto ieri, il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio con il presidente della Guinea-Bissau. Mosca, secondo quanto riferisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass, sarebbe pronta ad impegnarsi in trattative sulla base dei suoi interessi ma Kiev è riluttante a fare altrettanto.

Putin accusa Washington di aver vietato all’Ucraina di negoziare con la Russia. Kirby: “Mosca vuole proseguire questa guerra”

“Durante il colloquio che ha avuto luogo al Cremlino alcuni giorni fa – ha spiegato Peskov -, Putin ha informato il suo omologo sui negoziati svoltisi a marzo e sul lavoro delle squadre negoziali russe e ucraine. Ha detto che il testo era effettivamente pronto e che era stato raggiunto un equilibrio molto complesso, dopodiché la parte ucraina è uscita dagli schermi radar, dichiarando la propria indisponibilità a continuare i colloqui e successivamente questa mancanza di volontà è stata trasformata in una legge che vieta alla parte ucraina, al presidente dell’Ucraina e a tutti gli altri funzionari di tenere negoziati con la Russia e il presidente Putin”.

“Il presidente ha anche sottolineato che è ovvio che questa riluttanza a tenere negoziati e il rifiuto delle intese concordate derivano chiaramente dalle istruzioni di Washington”, ha proseguito il portavoce del Cremlino aggiungendo: “Questo è perfettamente chiaro”. “Il presidente ucraino Vladimir Zelensky vorrebbe tanto scatenare il confronto nucleare mondiale” ha detto, invece, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Kirby: “Putin vuole chiaramente proseguire questa guerra”

“Putin vuole chiaramente proseguire questa guerra” ha detto oggi, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, nel corso di un briefing con la stampa rispondendo a una domanda su eventuali negoziati fra Russia e Ucraina: “Nessuna delle due parti è pronta a sedersi al tavolo”, ha aggiunto Kirby precisando che ogni decisione in merito comunque “spetta al presidente Zelensky”.

Kiev: “Mosca potrebbe far esplodere la centrale nucleare di Zaporizhzhia”

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, riporta Ukrainska Pravda, non esclude che i russi possano colpire la centrale nucleare di Zaporozhzhia “per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l’Ucraina”. Secondo il generale di brigata ucraino, Alexei Gromov è possibile che “gli occupanti possano organizzare esplosioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia e provocare un altro crimine contro l’umanità”.

L’ultimo report dell’intelligence militare britannica, rivela che Mosca sta coinvolgendo sempre di più le autorità locali nella gestione della sicurezza legata alla guerra in Ucraina per “allontanare le critiche dalla ledarship”. “Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha affermato che il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin coordinerà lo ‘sviluppo di misure di sicurezza’ nelle regioni russe. Questo ha fatto seguito al decreto del presidente russo Vladimir Putin che introduceva un nuovo regime di livelli di allerta di sicurezza”.

“È probabile che questa misura porti a un collegamento più stretto dei governatori regionali nel sistema di sicurezza nazionale russo. È un’ulteriore misura per organizzare la società mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina continua a creare pressioni”, si legge nel report degli 007 di Londra.

“Il maggiore coinvolgimento dei funzionari regionali – aggiungono gli analisti dell’intelligence militare britannica – è probabilmente almeno in parte volto a deviare le critiche pubbliche lontano dalla leadership nazionale. Il Cremlino ha perseguito un approccio simile durante la crisi del Covid-19. Tuttavia, probabilmente renderà più difficile per il Cremlino isolare la società russa dagli effetti della ‘operazione militare speciale’ in Ucraina”.

