Ucraina, Washington è contro il cessate il fuoco

“Un appello per un cessate il fuoco in questo momento non farebbe che ratificare l’occupazione della Russia e darebbe a Putin più tempo per equipaggiarsi, prepararsi e ricominciare le operazioni in un momento e un luogo a sua scelta”. È quanto ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, commentando la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca.

Per la Casa Bianca i rapporti tra Russia e Cina sono “un matrimonio d’interesse”. Pechino dovrebbe parlare anche con Zelensky “per conoscere la prospettiva Ucraina”

L’Amministrazione Biden, ha detto ancora Kirby parlando della crisi in Ucraina, “segue molto, molto attentamente” l’incontro fra Xi Jinping e Vladimir Putin a Mosca. Gli Stati Uniti, ha ribadito ancora il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, “respingerebbero” qualsiasi appello a un cessate il fuoco che possa scaturire dalla visita di Xi a Mosca. E, ha insistito Kirby, i rapporti tra Russia e Cina sono “un matrimonio d’interesse”.

“Se vai a Mosca – ha aggiunto John Kirby parlando alla Cnn – e ti siedi per tre giorni con il presidente Putin per avere il suo punto di vista su una guerra che ha iniziato e a cui potrebbe porre fine oggi, dovresti almeno alzare il telefono e parlare con il presidente Zelensky per conoscere la prospettiva Ucraina”.

Putin: “Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi e siamo aperti ai negoziati”

“Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina” ha detto il presidente russo Putin a quello cinese Xi Jinping all’inizio del loro incontro al Cremlino. “Nel nostro incontro avremo l’opportunità di discutere” il piano cinese, ha sottolineato Putin. “Noi siamo aperti ai negoziati”, ha aggiunto il presidente russo, affermando che una soluzione diplomatica per l’Ucraina deve tenere conto del “principio della sicurezza indivisibile di tutti i Paesi”.

