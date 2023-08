Un drone marino ucraino ha colpito una nave militare russa nel Mar Nero

L’Ucraina afferma di aver messo fuori uso una nave militare russa della flotta del Mar Nero, con a bordo oltre 100 militari, nell’attacco avvenuto la scorsa notte al porto russo di Novorossijsk, in Crimea. Secondo il servizio d’intelligence ucraino, la nave russa colpita è la “Olenogorsky Gornyak”, che avrebbe riportato uno squarcio nello scafo e sarebbe ora fuori uso.

Un video sui social e sui canali Telegram ucraini mostra in soggettiva un drone marittimo che colpisce il fianco di della nave russo. Un altro mostra la nave piegata su un fianco. Secondo quanto riferiscono diversi media, il drone marino che ha attaccato la nave russa era caricato con 450 chilogrammi di tritolo. Una fonte ucraina ha riferito alla Cnn che “a seguito dell’attacco, la nave ha subito gravi danni e non è in grado di navigare”.

La Cnn è entrata in possesso di un video che mostra un drone marino che si avvicina a una nave che sembra corrispondere alla nave da guerra russa “Olenogorsky Gornyak” vista nel porto di Novorossijsk. Il video di 36 secondi, girato dallo stesso drone marino, lo mostra avvicinarsi alla nave di notte. Il filmato termine proprio mentre il drone raggiunge il battello.

⚡️The Security Service of 🇺🇦Ukraine conducted a special operation in 🇷🇺Novorossiysk Bay: the large landing ship Olenegorsky Gornyk was damaged.

The video shows how a surface drone, saturated with 450 kg of TNT, attacks a Russian ship with about 100 crew members. The special… pic.twitter.com/YpAbjeex27

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 4, 2023