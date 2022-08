Un paese quasi perfetto: trama, cast, curiosità e location del film con Fabio Volo e Miriam Leone

Un paese quasi perfetto è un film del 2016 ed è un remake. L’opera cinematografica italiana si presenta con un cast corale con diversi attori di successo nel panorama nazionale. Diverse curiosità hanno accompagnato le riprese del film.

Un paese quasi perfetto: trama

Un paese quasi perfetto non è un’opera originale ma un remake del 2016 con la regia di Massimo Gaudioso. Il film racconta le vicende di Pietramezzana, un paesino tra le Dolomiti, gli abitanti stanno cercando di evitare che la loro terra diventi un villaggio fantasma. Domenico, a capo dei suoi concittadini, si batte affinché venga trovato un medico che accetti di trasferirsi in paese, condizione imprescindibile per la prossima, possibile, apertura di una fabbrica che possa riportare lavoro. Per una serie di vicissitudini, viene ingaggiato il chirurgo estetico Gianluca Terragni, reduce da una recente disavventura. Il nuovo arrivato, originario di Milano, si trova però poco a suo agio con le tradizioni e la cultura del posto.

Un paese quasi perfetto: cast

Si tratta di un film corale e tra gli interpreti principali si sono senza dubbio lo scrittore Fabio Volo, l’ex Miss Italia Miriam Leone e Silvio Orlando. Nel cast completo non mancano altri attori di successo del panorama cinematografico nazionale:

Fabio Volo : Gianluca Terragni

: Gianluca Terragni Silvio Orlando : Domenico Bonocore

: Domenico Bonocore Carlo Buccirosso : Nicola

: Nicola Nando Paone : Michele

: Michele Gea Martire : Sebastiana

: Sebastiana Maria Paiato : Rosaria

: Rosaria Miriam Leone : Anna

: Anna Antonio Petrocelli: Lodato

Curiosità e location del film

Il film è un remake del film francese Un village presque parfait (2014) di Stéphane Meunier, a sua volta remake del film canadese La grande seduzione (2003) di Jean-François Pouliot. La location del film si divide tra due Comuni della Basilicata Pietrapertosa e Castelmezzano, nel cuore della Basilicata e il nome del paese nel film è la fusione di due paesi: Pietramezzana. Tra le comparse del film c’è anche le persone del posto tra cui una signora di 102 anni, molte delle persone che si vedono nel film in piccoli ruoli sono proprio abitanti di quei due paesini lucani.

Un’altra curiosità riguarda il “Volo dell’Angelo”, esperienza che consiste nel lanciarsi grazie a una speciale imbracatura tra due vette che collegano il paese al vicino Pietrapertosa. Miriam Leone ha dichiarato di aver tentato il percorso di nascosto durante una pausa delle riprese, ma di essersi fermata a metà.