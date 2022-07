Un piccolo favore: trama, cast e trailer del film tratto da una storia vera?

Un piccolo favore è un film di genere thriller che è ispirato da un romanzo. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato nel 2018 e il 6 luglio 2022 è mandato in onda su Rai 2 con la possibilità vi vederlo anche in streaming su RaiPlay.

Un piccolo favore: trama

“Un piccolo favore” è un film del 2018 diretto da Paul Feig. La storia mette al centro le vicende di Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma vlogger che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa della sua migliore amica, Emily (Blake Lively). Stephanie è affiancata dal marito di Emily, Sean (Henry Golding), in questa ricerca che darà vita a colpi di scena, tradimenti, segreti e rivelazioni, amori, omicidi e vendette.

Un piccolo favore: cast

Il cast vede Stephanie che è interpretata da Anna Kendrick, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in Twilight, Scott Pilgrim vs The World, Pitch Perfect ed Into the woods. Emily è invece interpretata da Blake Lively, volto di Serena van der Woodsen in Gossip Girl e già sul grande schermo in The Town, Le belve, Cafè Society e Lanterna Verde. Il resto del cast è composto da Henry Golding (Sean), Andrew Rannels (Darren), Linda Cardellini (Diana Hyland) e Rupert Friend (Dennis Nylon).

Trailer del film tratto da una storia vera?

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, scritto da Darcey Bell e edito in Italia da Rizzoli. Un piccolo favore termina con le didascalie tipiche dei film basati su una storia vera, per raccontare che fine hanno fatto i personaggi ma non c’è alcun riferimento ad eventi successi realmente. Il film segue in modo piuttosto fedele il romanzo da cui è tratto, salvo per alcune notevoli differenze. In particolare, la principale di queste riguarda proprio il finale. Questo subisce infatti un cambiamento che lo rende particolarmente più intricato e meno prevedibile. Nel romanzo, infatti, Emily si rivela non essere chi dice di essere, e tramite un astuto piano riesce ad ottenere una grande somma di denaro con cui fugge in Europa. Stephanie, invece, viene ritenuta responsabile di quanto avvenuto ed arrestata. Ciò non avviene però nel film, dove il rapporto tra i personaggi principali e l’esito delle loro azioni cambia profondamente

