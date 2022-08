Un sogno per te: trama, cast e finale del film

Un sogno per te è un film del 2019 di genere romantico e drammatico. Ambientato nella Berlino del 1961 presenta un finale non scontato.

Un sogno per te: trama

Un sogno per te è un film del 2019 di genere drammatico e romantico con la regia di Martin Schreier. La trama racconta Berlino del 1961 con al centro le vicende di Emil che lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.

Un sogno per te: cast

Dennis Mojen : Emil Hellberg

: Emil Hellberg Emilia Schüle : Milou

: Milou Ken Duken : Alex Hellberg

: Alex Hellberg Anatole Taubman : Gregor Grote

: Gregor Grote Heiner Lauterbach : Generaldirektor Beck

: Generaldirektor Beck Svenja Jung : Melanie Melzer

: Melanie Melzer Nikolai Kinski : Omar

: Omar Lea Faßbender : Karin

: Karin Lenn Kudrjawizki : Jurij

: Jurij Milton Welsh : Heiner Knittel

: Heiner Knittel Ellenie Salvo González : Beatrice Morée

: Beatrice Morée Lilian Mazbouh: Rosemarie

Finale del film

Il finale del film vede Emil ceh sembra sul punto di perdere Milou. Tuttavia escogita un piano ambizioso per tornare insieme. Per portare a termine il suo piano avrà bisogno di molto aiuto, anche da parte del riluttante fratello, e dovrà stare alla larga dal Direttore Generale Beck.

